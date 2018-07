La dolorosa confesión de Flor Torrente sobre Adrián Suar

Martes, 31 de julio de 2018

La hija de Araceli González habló sobre sus sentimientos hacia el productor.





Florencia Torrente fue parte de la historia de amor de su madre, Araceli González, con Adrián Suar. Y a pesar de que vivieron épocas felices y fueron una gran familia ensamblada, hoy ya no quedan rastros de los buenos tiempos



“A Adrián lo conozco de otra época, en la que no era el señor que es ahora. Yo tengo otra historia diferente“, expresó Flor en Debo Decir, el programa de América. “Hoy no tengo relación. Él me bañaba, jugaba a las Barbies conmigo. Tenía una relación, pero bueno yo creo que los grandes construyen las relaciones cuando uno es chiquito. Pero sostenerla en el tiempo también depende de uno cuando crece. Pero si del otro lado no hay una respuesta, es un poco doloroso, bastante“.





“Es fuerte, uno no lo puede comparar con una relación de padre. A mi papá lo amo con toda mi alma. Pero uno viviendo tantos años con una persona y de pronto desconocerla es muy fuerte”, concluyó Torrente.