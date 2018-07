Un obrero cayó desde un quinto piso de una construcción

Martes, 31 de julio de 2018

Ésta mañana una noticia alarmó a toda la comunidad por un obrero que cayó desde un quinto piso de una obra en construcción y terminó sobre el techo de una casa lindante.



En el lugar trabajaron intensamente bomberos de la Policía de Corrientes para rescatarlo y fue trasladado, consciente, al hospital Escuela. El trabajador fue identificado como Mariano Moreira de 26 años. Está fuera de peligro, confirmaron.



Pasadas las 8 de la mañana se recibió la noticia de que un obrero se precipitó desde un quinto piso de una obra en construcción sobre el techo de una casa lindante. El hecho ocurrió en Lavalle y Mendoza, frente al Mercado Municipal de Productos Frescos.



Inmediatamente en un gran despliegue, el hombre identificado como Mariano Moreira de 26 años, fue rescatado y trasladado al hospital Escuela de esta capital. Evidenciaba estar concsiente al momento de su traslado en ambulancia.



Parte médico



El director asociado del hospital Escuela, el doctor Salvador González Nadal, brindó un parte médico sobre el estado de salud del obrero herido. Dijo que “se le efectuará una tomografía del cráneo y del resto del cuerpo. Está lucido. Está en pleno estudio en la emergencia del hospital”, detalló.



Por otra parte señaló que no está con asistencia respiratoria, está consciente y habla con los médicos. “Lo importante ahora es hacer la tomografía que nos indicará si tiene lesiones internas y determinará si deberá entrar o no a cirugía”.



Pese a la considerable altura de la que se precipitó, de un quinto piso, González Nadal sostuvo que al revisarlo clínicamente “está bastante compensado”.



Transcurrida las horas, se pudo saber que Moreira sufrió una contusión pulmonar, dos vértebras fracturadas, sin compromiso medular y las dos muñecas quebradas. Su vida no corre peligro, señalaron.



Supervisión de la obra en construcción



El secretario de la UOCRA, Darío Romero, dialogó con los medios respecto de la situación laboral del obrero herido esta mñana al caer de un quinto piso: “En el momento del accidente el obrero no tenía puesto los elementos de seguridad, como el arnés. Estaban bajando un paquete con una soga, y la soga se le enredó y ahí cae. Él estaba pisando el resto de piola cuando lo enreda y lo lleva con el paquete”, detalló el secretario de la UOCRA quien supervisó la construcción y se asesoró sobre cómo fue el accidente. “Esto contó el compañero que estaba con él”, agregó.



Por otra parte, sobre la situación laboral, dijo que Moreira está en blanco y tiene ART. “Más allá del blanqueo, la preocupación nuestra es justamente el tema de seguridad. A veces el apuro hace que éstas cosas sucedan”, aseveró.



Asimismo dijo que la caída sobre un techo de chapa, amortiguó la caída, “obviamente si caía sobra una plancha de hormigón tendríamos que estar ante otro lamentable suceso”, reconoció. “La realidad es que constantemente llamamos a la reflexión y es un trabajo de forma conjunta porque todos somos actores en esto. Tanto la Subsecretaría de trabajo como nosotros seguimos constantemente este tema en todas las obras”, remarcó en declaraciones radiales.