Robaron recaudación de una huevería Martes, 31 de julio de 2018 Motochorros interceptaron a un empleado. Fue a punta de pistola. No hay detenidos.



Un nuevo golpe de motochorros se registró en la ciudad Capital. Esta vez en una empresa comercializadora de huevos ubicada sobre Ruta Nacional Nº12. Un empleado fue interceptado por dos delincuentes, quienes se trasladaban abordo de una moto cuando cerraba el local. No hay detenidos.

El hecho ocurrió a las 12:30 en una sucursal de la empresa Huevos Campos SRL, ubicada por Ruta Nacional 12, kilómetro 1027, entre las calles Siracusa y Tupac Amaruc del barrio capitalino Pirayuí.

“Según indicó el trabajador en su denuncia, cuando se disponía a cerrar el local, aparecieron dos hombres a bordo de una motocicleta quienes simularon ser clientes. Por lo que el muchacho accedió a abrir las puertas”relató una fuente policial.



“Fue entonces que lo intimidaron con un arma de fuego y lo ‘metieron‘ al lugar” agregó.

Ambos sospechosos, quienes serían mayores de edad, actuaron en todo momento con los cascos de seguridad colocados.

Se manejaban de manera violenta, amenazándolo constantemente al empleado.

De la caja registradora se llevaron la recaudación.

“El muchacho (trabajador) no pudo precisar el monto, pero aseguró que se trató de una suma importante de dinero en efectivo” contaron a este medio.

“Afortunadamente el muchacho no se resistió por lo cual no fue agredido físicamente”, aseguraron.

Consumado el hecho, ambos delincuentes huyeron con el botín a gran velocidad, sin precisar el trabajador en qué dirección lo hicieron.

El gerente de la sucursal fue quien radicó la denuncia ante autoridades de la comisaría Décimo Tercera, una vez informado del caso.