Las Leonas siguen a paso firme en el Mundial

Lunes, 30 de julio de 2018

Las argentinas dejaron en el camino a Nueva Zelanda, cuarta en el ranking global del hockey femenino. Goles de Noel Barrionuevo de penal y Delfina Merino.





La Selección argentina de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, se clasificó esta tarde para los cuartos de final del Mundial que se disputa en Londres, tras vencer a Nueva Zelanda por 2 a 0, en el partido se disputó en el “Lee Valley Hockey and Tennis Center” de la capital británica.



Los goles del conjunto albiceleste fueron convertidos por Noel Barrionuevo, de penal, a los 29 minutos, y Delfina Merino, a los 49.







Ahora Las Leonas deberán medirse ante Australia, el próximo miércoles, desde las 16.15 de Argentina.



Argentina fue siempre el dominador del encuentro, más allá de que en el primer cuarto el equipo oceánico tuvo algunos ataques que llevaron zozobra al fondo albiceleste.



Si bien el juego de las dirigidas por Agustín Corradini fue más incisivo, no pudo hacerlo valer en la red, un tanto por la capacidad defensiva de las rivales, como también por la poca efectividad.



Sin embargo, a los 29 y tras un córner corto, la arquera neocelandesa Tarryn Davey arrojó un guante sobre la pelota, cuando iba a rematar Agustina Habif, y por ese motivo fue penal para Argentina.



La experiencia de Noel Barrionuevo le permitió a Las Leonas ponerse adelante en el marcador, y ahí el equipo argentino siguió manejando el partido.



En el complemento Argentina siguió dominando las acciones y fue en el séptimo córner corto que logró aumentar el marcador, tras una buena jugada combinada que definió Merino con un toque suave.



“Pienso que hicimos un buen trabajo. Hoy jugamos en equipo y nos salieron las cosas. El trabajo de los delanteros es marcar para el equipo y estamos contentas con esta victoria. Ahora más allá de esto el próximo paso es Australia”, expresó Merino en declaraciones a la televisión oficial del torneo.



Por su parte, el DT Corradini indicó que el equipo tuvo “altibajos” en el Mundial, pero ante las neocelandesas “hubo maduración, algo que le sirve al equipo y eso se notó en la cancha”.



“Presionamos una barbaridad y tuvimos el control del juego, y estoy contento por las chicas porque no se merecían dejar el Mundial hoy”, agregó Corradini en declaraciones a ESPN.