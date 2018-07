Reiteran la importancia de vacunarse

Lunes, 30 de julio de 2018

La enfermedad se detectó en una embarazada y en un bebé en la provincia de Santa Fe.







Ante la detección de casos de gripe A en el país, el Ministerio de Salud de la Provincia reiteró a los integrantes del grupo de riesgo, puntualmente a las embarazadas, la importancia de vacunarse contra esa enfermedad. Desde la cartera indicaron que las dosis están disponibles en todos los centros de salud de la provincia y son gratuitas.

La semana pasada se confirmó el primer caso de gripe A en Santa Fe, al cual se le sumó un segundo días atrás en la misma provincia. El primero fue detectado en la ciudad de Rosario. La paciente es una mujer de 32 años que está embarazada de 21 semanas.

“Son dos los casos en la provincia porque también fue diagnosticado con el virus un bebé de tres meses de la ciudad de Santa Fe”, dijo el director provincial de Promoción y Prevención de la Salud santafesino, Julio Befani, según publicó el sitio Agenciafe.

La vacuna contra la gripe forma parte del Calendario Nacional de Vacunación es gratuita, obligatoria y debe aplicarse todos los años a las personas que tienen más riesgo de sufrir complicaciones. Este grupo está formado por los niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive; las embarazadas en cualquier trimestre de gestación; las puérperas dentro de los 10 días posteriores al parto si no la recibieron durante el embarazo; los mayores de 65 años y el personal de salud.

También deben recibir la vacuna antigripal presentando una orden médica las personas de entre 2 y 64 años con enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otros. Los niños de 6 a 24 meses deben recibir 2 dosis separadas por al menos 4 semanas.

La directora de Inmunizaciones de la Provincia, Angelina Bobadilla, instó a “todas aquellas personas que no se hayan vacunado, lo pueden hacer aún y en el caso particular de las embarazadas, que están dentro del grupo de riesgo, deben acercarse a los vacunatorios”.

Remarcó que “en el caso de las embarazadas, es muy importante reiterar que se vacunen todas aquellas que no lo han hecho porque lo pueden hacer en cualquier momento de la gestación. No hay contraindicación, desde el primer día del embarazo hasta el último, se pueden vacunar y si no, los días posteriores al parto, lo pueden hacer”.

Dijo que a la fecha “es muy buena la cobertura de vacunados: más del 70 por ciento de los integrantes del grupo de riesgo se vacunaron, pero de igual manera insistimos en que se acerquen los que no lo han hecho aún”.

Detalló que “aproximadamente se aplicaron 150.000 dosis de antigripal este año en Corrientes a los integrantes del grupo de riesgo”.

Bobadilla explicó que “todas las patologías respiratorias tipo influenza son causadas por diferentes virus. El virus de influenza tiene prevención con la vacuna que estamos aplicando, pero lo que está circulando son otros virus que también producen patologías similares como el adenovirus y el sincicial respiratorio que es muy frecuente en niños y asociado a las bronquiolitis”.

Dijo que en Corrientes “predomina el virus sincicial respiratorio” y que “no hay casos de influenza, ya sea A, B o H1N1, que son los que protege nuestra vacuna”.