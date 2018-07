"No nos quedamos llorando estos meses, tomamos medidas" Lunes, 30 de julio de 2018 El Presidente participó del lanzamiento de una nueva camioneta. Afirmó que "están pasando cosas buenas para el futuro"



El presidente Mauricio Macri participó este lunes de la puesta en marcha de la producción local de la pick up Frontier en la fábrica del barrio Santa Isabel, en la ciudad de Córdoba. Allí se mostró junto al gobernador Juan Schiaretti, en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2019, que tendrá un fuerte recorte para las provincias.



“No nos quedamos todos estos meses llorando las cosas que nos pasan, sino que tomamos muchas medidas, lo que nos permitió empezar a encarar estas nuevas dificultades. Y lo hicimos de una manera inédita, sin cambiar el rumbo", afirmó el mandatario.



El Presidente resaltó el "apoyo del mundo" que recibió su gestión al mencionar las reuniones que mantuvo durante la reciente cumbre de los Brics que se desarrolló en Sudáfrica.



"Todos países, que también tiene sus dificultades, tienen una visión positiva con nuestro futuro. Por eso me volvieron a ratificar el apoyo a las reformas que estamos haciendo. Y yo les ratifiqué que este cambio que llevamos a cabo en la Argentina es en serio, es un cambio profundo, donde sabemos que no hay soluciones mágicas. También aprendimos que nadie nos va a regalar nada. Lo estamos haciendo con convicción", sostuvo.



Macri reiteró que el país "ha vivido momentos difíciles" que "todavía estamos recorriendo", y afirmó que "eso obliga a poner más el hombro".



La inversión de Nissan

Según se informó, la inversión de la empresa japonesa es de U$S 600 millones y planean producir 5.000 vehículos al mes. La planta también fabricará modelos para Mercedes Benz y para Renault. Para la inauguración viajó especialmente el CEO de Nissan Motor, Hiroto Saikawa.



Asimismo, la inversión generará unos 1.000 puestos de trabajo directos (30% serán mujeres) y 2.000 de forma indirecta. Ya hay hay 1.500 personas trabajando.



Con el 57% del total, las pick ups fueron los vehículos más exportados el año pasado. Además de Nissan, las otras automotrices que fabrican en el país son la Toyita Hilux, la Volkswagen Amarok y la Ford Ranger.



Para consolidar la "pick up nation", las automotrices tienen inversiones comprometidas por US$ 5300 millones y de los autopartistas otros 500 millones.



Empresarios del sector automotriz estiman que Argentina producirá en 2020 unas 400.000 pick ups.



El año pasado se fabricaron en Argentina 270.000 pickups y para 2018 proyectan un total de 280.000 unidades. De este total se exporta el 70 por ciento.



Noticia en desarrollo.