Investigan al Instituto Patria por un extraño incremento en su alquiler

Lunes, 30 de julio de 2018

Así lo determinó la Inspección General de Justicia al analizar el último balance presentado por el espacio K.







En un año, el Instituto Patria sufrió un incremento sorprendente de su alquiler. Así lo determinó la Inspección General de Justicia (IGJ) al analizar el último balance contable presentado por el espacio político. Ante estas cifras se pidió que se explique la composición de los más de 1,2 millones de pesos anuales que volcó en sus libros en concepto de alquiler. Hay más números bajo observación.



Como presidente del Patria, Oscar Parrilli sostuvo en varios escritos que las inspecciones de la IGJ responden a una “persecución política”. Mientras el organismo que depende del Ministerio de Justicia, volvió a intimar al Instituto K al considerar que los números que constituyen la memoria balance del ejercicio 2017 “no son claros".



Falta “documentación respaldatoria, que se explique el origen de algunos fondos, cómo se aplicaron otros", son algunas de las observaciones realizadas.





En su edición del domingo, Clarín contó sobre una serie de rendiciones que a la IGJ no le resultaron claras. Una de las principales erogaciones del búnker fundado por Cristina Kirchner, responde al alquiler del edificio ubicado a pasos del Congreso.



Así, otro número bajo inspección es el detallado como “alquiler inmueble". En este último ejercicio contable se volcó una suma de 1.263.522 pesos, destinado al alquiler del inmueble que es sede de reuniones políticas y centro de operaciones del kirchnerismo.



Sólo un año atrás (ejercicio 2016) por dicho ítem, el Patria consignó en su memoria y balance 580.800 pesos detallando que la entidad pagaba un alquiler mensual de 60.000 pesos más IVA es decir 72.600 pesos. En función de lo volcado en el actual ejercicio surge un valor de 105.293 pesos, “lo que representa un incremento del 45%”, respecto al año anterior.



Ante esta diferencia, se pidió un detalle del alquiler mensual abonado durante 2017 y que se informe “la composición numérica y conceptual” de tal erogación. También se pidió que se detallen los montos abonados de sueldos y cargas sociales.



Hubo más observaciones. Mientras la memoria y balance hablaba de “grandes eventos” realizados, por dicho concepto sólo se rindieron 32.000 pesos, lo que para la IGJ no se condice con la descripción. Y aunque la cuenta “gastos de viajes y pasajes" figura con “saldo cero", el organismo señaló que por la realización de los eventos sociales volcados en la memoria “se incurrieron en gastos de dicha índole” y por ello, se pidió detalles al respecto.



Por otro lado, se planteó que el búnker K no “consignó cuotas cobradas”, por 44.350 pesos; además se detectó una cantidad de bienes y útiles e instalaciones cuyo usufructo fue cedido al Instituto “mediante contratos contratos de comodato a título gratuito", en consecuencia se pidió que se detallen los bienes y se presenten dichos contratos.



Otros números

Como ya contó Clarín en el análisis de la documentación contable, el organismo que dirige Sergio Brodsky señaló también que no hay precisión ni claridad sobre otras rendiciones. Por ejemplo: por el curso de economía y política rindieron 135.600 pesos; por el de historia política 196.000 pesos; el de formación política arrojó un saldo de 343.800 pesos. Por su lado, por el curso Peronismo y feminismo se rindieron 94.600 pesos, por el derechos humanos 107.600 pesos, mientras que el de Estado y administración pública dejó ingresos por 68.800 pesos.





Además, se pidió que se informe si existe convenio y/o contrato para la realización de dichos cursos ya que algunos se realizaron, según la documentación a la que accedió Clarín, fuera del Instituto Patria “utilizándose instalaciones y espacios de otras entidades”. Algunos cursos constan de ocho clases de dos horas de duración.



Para la IGJ, “no está clara la utilización de los bonos contribución como documentación respaldatoria de varios hechos susceptibles de registración contable”, ya que algunos cursos se pagan a través de dicha modalidad costando cada bono 200 pesos. Así, se pidió que el Patria explique si los bonos los usan como respaldo de los cursos que brinda el espacio político.