Motociclista falleció debido a un grave traumatismo craneal Domingo, 29 de julio de 2018 Durante la madrugada de ayer, un joven perdió la vida tras caer de su motocicleta por razones que no trascendieron. De esta manera, se engrosó la trágica lista de muertos en accidentes de tránsito que se registraron en Corrientes en lo que va del año, en la que ya se cuentan 118 fallecidos en las mencionadas circunstancias.



El siniestro fatal aconteció minutos antes de las 4 cerca de la esquina de Medrano y San Francisco de Asís, donde se produjo el accidente que involucró a una motocicleta de alta cilindrada. Si bien no se pudo determinar la causa del siniestro, se indicó que tras caer de su moto, el muchacho golpeó la cabeza contra el asfalto, lo que le produjo un grave traumatismo y hemorragia.

La víctima pereció minutos después, a pesar de que agentes policiales y sanitarios se acercaron para auxiliarlo.

Por varias horas, el fallecido no logró ser identificado, hasta que un tío de la víctima, se acercó a las autoridades y lo reconoció como Paulo Andrés Gómez Álvarez, de 21 años, quien era de nacionalidad colombiana.

En la zona se llevaron adelante distintos peritajes para poder esclarecer cómo es que ocurrió todo. No trascendió si el joven tenía colocado el casco protector reglamentario.

Por asuntos de jurisdicción, en el caso intervino la comisaría Octava.



Huyó del lugar

Por otro lado en Mercedes, la Policía local está en búsqueda de un motociclista que se fugó del sitio en el que chocó contra un vehículo similar, cuyo conductor debió ser hospitalizado.

Ocurrió en la esquina de Chañar y Niño Rhupá.