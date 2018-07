Las Leonas empataron y están en octavos de final

Domingo, 29 de julio de 2018

Pese a arrancar perdiendo ante Sudáfrica, las chicas del seleccionado argentino de hockey sobre césped pudieron igualar el encuentro y esperan por Japón o Bélgica.





Las Leonas igualaron 1-1 ante Sudáfrica, en el partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo C del Mundial de hockey sobre césped que se disputa en Londres, y se clasificaron a los octavos de final.



El gol sudafricano fue marcado por la delantera Jade Mayne a poco para terminar el segundo cuarto, mientras que la igualdad del seleccionado argentino llegó por intermedio de María José Granatto, a los dos minutos de iniciado el último cuarto.



El partido se disputó en el “Lee Valley Hockey and Tennis Center” de la capital británica, y de esta manera el conjunto argentino se clasificó a los octavos de final, y más tarde sabrá a qué rival deberá enfrentar en esa instancia.



El conjunto dirigido por Agustín Corradini terminó segundo en el Grupo C, con 4 puntos, detrás del líder Alemania, con 9. Tercera quedó España, con 3 y última (eliminada) Sudáfrica, con 1.



Las Leonas volverán a jugar el lunes, desde las 14 horas de la Argentina, con el tercero del Grupo D, que se definirá más tarde, y que podría ser Japón o Bélgica.



El equipo argentino fue netamente superior en el encuentro, en el que tuvo 13 córners cortos a favor, pero no pudo concretar ninguno.



Sudáfrica jugó básicamente a la defensiva y a contener cada ataque argentino, y le sacó rédito a ese trabajo, dado que a poco para que termine el primer tiempo un balón suelto en el área argentina terminó en en gol de Jade Mayne, quien se anticipó a la salida de Belén Succi.



Si bien el equipo albiceleste fue el claro dominador del juego, la defensa sudafricana se mostró sólida, en especial su arquera.



Pero un pase de Martina Cavallero encontró a María José Granatto, quien definió ante la salida de la arquera sudafricana para poner el esperado empate, que ya no se modificó.



“Esperábamos un partido durísimo y no subestimamos a nadie.

Tuvimos muchas situaciones y eso lo tenemos que replantear a octavos de final. Pero fuimos claros dominadoras”, expresó Granatto tras el encuentro.



En ese sentido, la delantera reconoció que Las Leonas no supieron aprovechar “las situaciones de gol que tuvimos y Sudáfrica no lo hizo sentir, porque hicieron un trabajo defensivo muy bueno y tenemos que replantear algunas cosas”.