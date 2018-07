Temperley sacó a Estudiantes de Caseros y avanza Sábado, 28 de julio de 2018 El Gasolero derrotó por 1 a 0 con gol de Lucas Mancinelli al equipo de la Primera B Metropolitana que tuvo un penal a su favor pero no lo pudo aprovechar.



Temperley venció esta tarde a Estudiantes de Buenos Aires por 1 a 0, por los 32avos de final de la Copa Argentina y de esa manera se clasificó a la siguiente ronda, tras el partido disputado en el estadio “Julio Humberto Grondona” de Sarandí.





El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista Lucas Mancinelli, a los 2 minutos del primer tiempo, y de esta manera el “gasolero” deberá medirse en los 16avos de final ante Deportivo Maipú de Mendoza, que dejó atrás a Chacarita Juniors.



El equipo de Caseros pudo haber igualado, pero el delantero Lionel Altamirano desvió un tiro penal, a los 14 del complemento.





Temperley lo ganó con un gol de arranque.



Un pelotazo largo de Albarracín encontró a Lucas Mancinelli solo por la derecha, ante una mal escalonamiento de la defensa rival, quedó solo ante Starópoli y lo sentenció con un remate cruzado.



La persistente llovizna hizo que el campo de juego estuviera más veloz que lo habitual y en ese contexto las situaciones ante los arcos fueron llegando, como cuando a los 19 Castro debió esforzarse para enviar al córner un remate de Ibáñez.



Estudiantes apostó más a los balones por el aire y a los 25 Tovo desvió por encima del travesaño un balón que quedó en el área.

En el final de la etapa Castro volvió a lucirse al tapar dos remates consecutivos, el último de muy cerca de parte de García.



Temperley no era que estaba quieto, pero carecía de profundidad como para poder aumentar el marcador, más allá de que Mancinelli y Giordana eran insistentes.



A los 14 el “pincha” de Caseros casi iguala el tanteador, pero Altamirano desvió -muy arriba- un penal, y ahí el conjunto dirigido por Diego Martínez salió en busca del empate casi con desesperación.



En cada avance de Estudiantes, los espacios aparecieron en su defensa y tal vez por falta de precisión el “celeste” no pudo aumentar el tanteador, aunque mantuvo la diferencia para poder seguir en carrera.