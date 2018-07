Declararon Huésped de Honor al metafísico Rubén Cerdeño

Sábado, 28 de julio de 2018

El profesional venezolano, que recorrió el mundo durante más de tres décadas, recibió la correspondiente resolución en manos del secretario de Coordinación de Gobierno y el presidente del Concejo Deliberante.



“Para mí es un estímulo para seguir adelante. Esto se guarda para toda la vida”, manifestó.







La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC), declaró Huésped de Honor al destacado conferencista internacional en metafísica Rubén Cerdeño. A través de un sencillo pero emotivo acto, el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y el presidente del Concejo Deliberante, Norberto Ast, entregaron personalmente el reconocimiento al profesional venezolano, quien transmitió la alegría que le generó el gesto.

“Este reconocimiento cuenta muchísimo porque va para el currículum de uno, y a cualquier parte del mundo donde vaya, esto va incluido dentro de mi hoja curricular como un logro, como una victoria que he conseguido trabajando en esta tierra, así que esto se guarda para toda la vida”, valoró Cerdeño tras recibir el reconocimiento correspondiente.

El escritor, compositor, artista plástico, conferencista de metafísica, maestro de música y cantante lírico nacido en Caracas, compartió un ameno momento en el despacho de Calvano. “Que me hayan declarado Huésped de Honor para mí representa muchísimo, porque son 30 años viniendo a la Argentina, provincia por provincia, pueblo por pueblo. Para mí es un estímulo para seguir adelante en este trabajo pionero de enseñar a la gente a pensar positivo, a tener sentimientos buenos, a cambiar su conducta de negativa a positiva”, sostuvo el conferencista venezolano.

Al referirse específicamente a la metafísica, Cerdeño resaltó que “indudablemente no es una religión ni una secta, sino una filosofía, porque incluso en la universidad se estudia, y se trata de una conducta de vida para afrontarla con entusiasmo y no dejar que los problemas y las cosas negativas nos manquen, nos retrocedan, nos ralenticen en este proceso del vivir”, tras lo cual insistió en que “ser felices no es una utopía, es algo que se puede realizar”.



A GUSTO EN CORRIENTES

“Cuando vengo por este malecón y veo el río y el puente no sabes cómo se me alegra el corazón; esta belleza natural es única”, describió el metafísico. Seguidamente, ponderó enfáticamente “la actitud de la gente aquí: ya son tres veces que he estado, a través de varios años, y la alegría que he recibido al venir”.



CIUDAD DE EVENTOS

“La verdad que estamos muy contentos de haber recibido, junto al presidente del Concejo, a Rubén Cerdeño. Él es un reconocido conferencista internacional, un educador que difunde y trabaja sobre la metafísica, que está viniendo por tercera vez a Corrientes, y nos pareció propicia la ocasión para darle un reconocimiento en función de lo que genera él, no solo en nuestra ciudad sino en todo el mundo, entendiendo que la difusión de la filosofía y de la metafísica contribuye a generar un mejor clima en las personas y, sobre todo, una actitud ante la vida”, interpretó el secretario de Coordinación de Gobierno. “Fue una charla amena, estamos contentos y esperamos que esto contribuya a darle más difusión a este tipo de actividades que tanto bien le hace a millones de personas en todo el mundo”, instó en consecuencia.

Tras la reunión con Cerdeño -de la cual también formó parte el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Corrientes, José Galván- y la entrega de la declaración municipal, Calvano recalcó que “lo que buscamos siempre es atender y dar respuestas a los planteos de las organizaciones de la sociedad civil y, en este marco, quienes organizan estas charlas y cursos de metafísica que tienen una fuerte raigambre en nuestra comunidad, nos plantearon la posibilidad, y nosotros entendimos que era una iniciativa válida”, sobre lo cual consideró la posibilidad de que, recíprocamente, “el hecho de que un conferencista tan destacado, cuando vaya a otras partes del mundo y se sepa que es huésped de honor de la ciudad, posicione a Corrientes y que esta sea una manera de difundir el turismo para que más personas puedan interesarse y disfrutar de nuestra ciudad”.

“Buscamos hacer de Corrientes una ciudad de eventos. Tenemos firmes objetivos de generación de desarrollo económico, de oportunidades, y tanto las conferencias de tipo científico-médica como científico-filosófica contribuyen a eso. Nosotros somos plurales, queremos dar espacios a los diferentes tipos de expresiones y, en este marco, se dio con una persona que tiene un reconocimiento superior e internacional y que para Corrientes es realmente un honor tenerla aquí”, puntualizó el funcionario municipal.



LA DECLARACIÓN

La declaración de Huésped de Honor fue llevada adelante a través de la resolución Nº 1451, fechada el 13 de julio de 2018, refrendada por el intendente Eduardo Tassano y el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

Cerdeño, quien se inició en la labor en 1970, dio charlas en más de 22 países como Estados Unidos, Italia, España, India, México, Argentina y Uruguay, entre otros. Ha sido reconocido como “Ciudadano del Mundo” en París, Francia, entre numerosos galardones obtenidos en distintas partes del planeta.