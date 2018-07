Correntino detenido durante una investigación por “boqueteros”

En la ciudad misionera de Posadas, la Policía local arrestó a un sujeto oriundo de Corrientes, sobre quien pesaba un pedido de captura por un intento de robo ocurrido años atrás y por el que estaba siendo buscado desde el 29 de abril de 2016.





Se trata de Ramón C., de 59 años, quien registraba un pedido de captura por estar vinculado a una causa que es llevada en el Tribunal Oral Penal (TOP) de Paso de los Libres, ciudad donde fue arrestado años atrás.

Personal de la Policía de Misiones, de la Dirección de Investigaciones Complejas, se encontraba llevando adelante una investigación para dar con ladrones que asaltaron varias propiedades bajo las modalidades de “boqueteros” y “barreteadores”.

El martes, durante una recorrida en el asentamiento conocido como “El porvenir II”, del barrio San Isidro, dieron con el hombre, quien está domiciliado en Corrientes capital.

Tras ser demorado, fue llevado a la división de Cibercrimen para poder ser identificado por un lado, y también para comprobar si tenía algún pedido de captura.

De esta manera se pudo confirmar que Ramón C. registraba un pedido de captura al ser vinculado a una causa por “supuesto robo agravado por escalamiento”, en Paso de los Libres.

Según los archivos, este delito aconteció en octubre de 2013. Vecinos llamaron a la Policía porque dos sujetos pretendían “invadir” un domicilio que estaba ubicado por calle Rivadavia al 1600, entre Mercedes Franco y Plácido Martínez.

Ante la intervención de la Fuerza fueron detenidos Ramón C. y Eduardo Luis S., quien ya había estado preso por estar sospechado de haber incurrido en otros robos.

La pareja tenía en su poder varios elementos que evidenciaban que pretendían cometer un delito: amoladora, destornilladores, cintas adhesivas, cuerdas, gas pimienta en aerosol, mini picanas, barrotes, cortahierros y otros.

Luego de ser detenido el sospechoso fue liberado, aunque quedó supeditado a la causa. Si bien se llegó a declararlo en rebeldía, por un tecnicismo con respecto al domicilio que ocupaba, su defensa logró que esta decisión fuera revocada.