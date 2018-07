Cuenta regresiva para el eclipse más largo del siglo

Viernes, 27 de julio de 2018

Durará 4 horas. Marte logrará su mayor cercanía a la Tierra en 15 años. Desde Argentina se verá parcialmente.





Durante la tarde de mañana, viernes 27 de julio, tendrá lugar un evento astronómico único, ya que se producirá el eclipse lunar más largo del siglo XXI. Sólo una mitad del planeta podrá observarlo de forma directa y la otra parte, lo hará parcialmente. Por un efecto de refracción lumínica, el satélite selenita teñirá su cuerpo de un tinte escarlata. Como broche, Marte también estará especialmente cerca de la Tierra, por lo que podrá verse en el cielo nocturno. Lo que dará como resultado una coincidencia astronómica poco frecuente.





Tanto desde la Argentina como del resto de América Latina, se tendrá una visión incompleta de esta alineación planetaria. En sus diferentes etapas y como para justificar el título de “más largo del siglo”, el evento tomará 6 horas y 13 minutos, aunque la valoración científica, que considera únicamente el período donde la Luna atraviesa la zona más clara de la sombra terrestre, será de casi 4 horas. Aunque lo trascendente, es decir, la fase de totalidad durará 102 minutos. En el país, el período de duración se extenderá desde las 15 hasta las 19 hs.







Desde Buenos Aires, solo se podrá divisar la culminación del fenómeno, dado que la fase inicial ocurrirá cuando la Luna aún no haya asomado sobre nuestro horizonte. Además, el cielo aún estará muy claro ya que el Sol recién se estará ocultando del lado del cielo exactamente opuesto.



Cuando eso ocurra, pasadas las 18:07 solo quedarán 6 minutos de eclipse total, la fase central del suceso, que culminará a las 18.13 horas con la Luna a tan solo 1 grado sobre el horizonte. Luego seguirá la etapa parcial del eclipse que se extenderá hasta las 19 horas y durante la cual la Luna irá saliendo del cono de sombra terrestre.





Los astrónomos explican que el eclipse total de luna se produce cuando la trayectoria de la Luna, estando en su fase completa, se cruza con la de la Tierra. Entonces nuestro planeta tapa la luz del Sol ensombreciendo la Luna. Sin embargo, el satélite no desaparecerá del cielo, sino que presentará un color rojizo, lo que se conoce como "luna de sangre".



La luna llena, que se repite cada 29 días y medio, se da en los momentos en que nuestro satélite se encuentra opuesto al Sol y por lo tanto iluminado completamente visto desde nuestra perspectiva. Como la órbita de la Luna está desviada unos 5 grados respecto de la eclíptica, no en todas las lunas llenas sucede que el satélite se sumerja en la sombra de la Tierra. El alineamiento exacto, es decir el eclipse total de Luna, sólo se produce de media una vez al año.





Durante el eclipse, la Luna adquirirá un tinte rojo cobrizo, que le vale el mote de Luna de sangre. La explicación es que la atmósfera de la Tierra, que se extiende unos 80 kilómetros más allá del diámetro de nuestro planeta, actúa como una lente que desvía la luz del Sol y filtra eficazmente sus componentes azules, de manera que deja pasar solo la luz roja que será reflejada por el satélite.



El espectáculo astronómico podrá observarse a simple vista, sin ningún peligro. Pero los prismáticos, lentes y telescopios permitirán disfrutarlo aún más. Si uno se ubica en una zona elevada, también logrará una mejor perspectiva.





Para apreciar este acontecimiento astronómico en compañía de otros entusiastas, el Planetario Galileo Galilei organizó un evento especial en el Parque de la Memoria para que los asistentes puedan observar el horizonte sin obstáculos y apreciar mejor este eclipse.





El caso de Marte es también llamativo. El planeta Rojo aparecerá en el cielo más grande y brillante de lo normal y se ubicará unos 7 grados al sur de la Luna en el mismo momento de su oposición. Ya que el 27 de julio estará en oposición -alineado con el Sol y la Tierra, quedando nuestro planeta en medio- y a solo unos 58 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Una cercanía que solo se da cada 15 años. Para volver a verlo desde tan cerca, habrá que esperar hasta 2035.