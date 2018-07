Apuran la creación de la empresa provincial de telecomunicaciones Viernes, 27 de julio de 2018 La próxima semana, la comisión que analiza el proyecto enviado por Valdés podría dar el despacho favorable y los diputados avanzarían con la aprobación. Estiman que en no más de un mes la ley podría estar sancionada.





El pro­yec­to de cre­a­ción de la em­pre­sa Co­rrien­tes Te­le­co­mu­ni­ca­cio­nes So­cie­dad Anó­ni­ma con Par­ti­ci­pa­ción Es­ta­tal Ma­yo­ri­ta­ria (Sapem), enviado por el gobernador Gustavo Valdés a la Legislatura, está en la Co­mi­sión de Asun­tos Cons­ti­tu­cio­na­les y Le­gis­la­ción de la Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos. Tras el receso de invierno, se espera que el órgano que tiene la propuesta en su poder le dé despacho favorable y que sea tratado por los diputados provinciales en las próximas sesiones.



Se trata de una propuesta oficial para que la provincia garantice un servicio de conectividad de punta, con el fin de estar a la altura de los objetivos de desarrollo y modernización que Valdés tiene como marca registrada de su gestión.



El proyecto tendría el voto favorable de la mayoría de diputados porque, además de que el oficialismo tiene mayoría para aprobar la iniciativa del Ejecutivo, se trata de un proyecto innovador y necesario que permitirá que Corrientes esté a la altura de los nuevos procesos que atraviesa la comunicación.



Uno de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación es el diputado Manuel Aguirre, de la UCR, quien manifestó en contacto con este medio que “el proyecto que mandó el gobernador es muy bueno y nosotros lo fortalecimos incorporando cuestiones que la formalidad de la ley de sociedades exige”.



Para el legislador radical, “en el próximo encuentro de la comisión, si no hay obstáculos, puede salir porque el proyecto está terminado de acuerdo con lo que se necesita como empresa del Estado”.



Tal es el interés de los diputados del oficialismo que “no se discutieron cuestiones de fondo porque se reconoce el interés y la necesidad de que Corrientes tenga esa empresa. Solamente se observaron algunos puntos que hacen a la formalidad”, confió Aguirre.



“Es una cuestión de Estado, pensando a 20 o 30 años y no estávisto para ser modificado por rivalidades políticas”, consideró y añadió que “es fundamental el apartado de las obligaciones porque se trata de un proyecto que involucra al sector privado y por eso hay que ser responsables porque se habla de la creación de un organismo de participación mixta”.



Aguirre remarcó que el proyecto aborda un tema central de la actualidad como las telecomunicaciones y “los empresarios de todo el mundo tienen un profundo sentido de pertenencia a las herramientas de conectividad porque son la base con la que administran sus empresas. “El proyecto garantiza que las comunicaciones sean fluidas con un sistema a la altura de las grandes ciudades porque el sector que produce riqueza es el privado y en Corrientes queremos favorecer el desarrollo de empresas porque son las que generan mano de obra”, sostuvo el diputado.



Procedimiento



De acuerdo con los procesos administrativos de la Legislatura provincial, la próxima semana la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación se reuniría y en la ocasión daría despacho favorable al proyecto de creación de la empresa Co­rrien­tes Te­le­co­mu­ni­ca­cio­nes Sapem. Luego de obtener el visto bueno de los cinco diputados que integran el órgano de revisión, la iniciativa ingresará al orden del día. Se estima que será para la segunda semana de agosto.

Posteriormente, el proyecto irá a Prensa para que los legisladores tomen conocimiento de las modificaciones hechas a la propuesta elevada por Valdés.

Una vez que el proyecto llegó a manos de los diputados se dará la votación en la Cámara baja. Teniendo en cuenta que el oficialismo (ECO-Cambiemos) tiene mayoría no habría inconvenientes para dar cuórum y el proyecto obtendría el voto positivo.

Después, la tarea se repetirá en la Cámara de Senadores: primero, la comisión competente estudiará y hará las observaciones que considere. Tras lo cual se dará el despacho de comisión, luego llegará a Prensa para finalmente ser votado por los senadores.

Excepto que no haya intención de observar lo que envió Diputados, el proyecto podría ser tratado por los senadores sin el despacho de comisión. Como se trata de una propuesta del gobernador Valdés, quien solicitó celeridad en el tratamiento, puede que antes de septiembre –si no hay contratiempos–, Corrientes cuente con la ley que crea la primera empresa público-privada (con mayoría estatal) dedicada a garantizar de conectividad en toda la provincia.

La semana que viene será clave para conocer el futuro del proyecto porque si se aceleran los movimientos en Diputados, lo mismo podría ocurrir en Senadores.