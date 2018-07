Madereros y funcionarios de Industria y Energía analizarán medidas para el sector

Viernes, 27 de julio de 2018

Las carteras provinciales se reunirán con empresarios, que aducen problemas comerciales como consecuencia del contexto nacional. El costo del servicio eléctrico es uno de los temas que más preocupan a los forestoindustriales.







El Gobierno provincial mantiene firme su compromiso con todos los correntinos y muestra de ello es la intención de escuchar y atender las demandas del sector privado. Tal es el caso de los empresarios madereros que reclaman medidas que impacten de manera directa en su actividad comercial, porque el contexto económico del país produjo consecuencias negativas en sus compañías. Por eso, la próxima semana, funcionarios del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, junto a sus pares de la Secretaría de Energía, tendrán un encuentro con titulares de firmas dedicadas a la forestoindustria.

En su discurso de asunción como gobernador, Gustavo Valdés enfatizó que su gestión le imprimirá un marcado protagonismo a la madera con el objetivo de aprovechar el potencial de las miles de hectáreas forestadas para fines industriales.

“Agregar valor en origen” es una de las frases más repetidas entre los referentes industriales del Gobierno. En la vereda de enfrente, los empresarios ya no tienen como principal reclamo la necesidad de contar con la potencia energética porque, en parte, esa cuestión se superó. No obstante, ahora reclaman medidas que los ayuden a sobrellevar la tormenta económica de los últimos meses, que fue la principal causa de la caída de las ventas de sus productos maderables. Y, en ese sentido, una de las demandas es la reducción de los costos de energía porque consideran que es un factor que incide demasiado en la actividad, ocasionando que no sea rentable.

A pesar de que un grupo de empresarios prefirió expresar su descontento en los medios de comunicación en vez de recurrir a las oficinas provinciales para plantear sus inconvenientes a las autoridades, desde el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio tomaron cartas en el asunto y coordinaron una reunión con el secretario de Energía, Arturo Busso. El encuentro está planificado para la próxima semana y serán invitados los propietarios de compañías de las distintas cuencas forestales de la provincia. Los privados pretenden una medida que les reduzca los precios de pago de la energía, recurso fundamental para convertir los rollizos en bienes de comercialización. En tanto que, desde las carteras provinciales anticiparon que, en primer lugar, escucharán lo que los empresarios quieran expresar y luego darán a conocer los programas que el Gobierno nacional pone a disposición, como ser el de Eficiencia Energética. Por otro lado, el gobernador tiene en su poder una serie de proyectos que les acercaron sus funcionarios y, entre ellos, hay uno que se refiere a un subsidio de tasa en el que están contempladas todas las industrias. Si bien no abundan detalles de esas carpetas, en los próximos días podría haber novedades al respecto dado que la relación de la Provincia con el sector privado es fluida y no se descarta que se defina una medida para acompañar la situación que atraviesan las empresas locales, ya que para Valdés es fundamental garantizar los puestos de trabajo.

El encuentro no tiene fecha confirmada, pero será un espacio de diálogo abierto para buscar soluciones.