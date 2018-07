Robaron a un conserje en un hotel esquinense Jueves, 26 de julio de 2018 En un ho­tel de la lo­ca­li­dad de Es­qui­na, tres de­lin­cuen­tes in­gre­sa­ron en bus­ca de di­ne­ro. Sin em­bar­go, co­mo no pu­die­ron con­se­guir lo que bus­ca­ban se al­za­ron de va­rios elec­tro­do­més­ti­cos que te­nía el con­ser­je pa­ra pa­sar sus ho­ras de tra­ba­jo.



El he­cho se re­gis­tró en ho­ras de la ma­dru­ga­da en un ho­tel co­no­ci­do co­mo Equé Po­rá, ubi­ca­do so­bre la ca­lle Ve­laz­co de esa lo­ca­li­dad.





El con­ser­je, se­gún de­nun­ció an­te la Po­li­cí­a, fue ame­na­za­do con un cu­chi­llo y pos­te­rior­men­te ma­nia­ta­do en la co­ci­na. Allí, le qui­ta­ron el ce­lu­lar y le exi­gie­ron que les re­ve­le la ubi­ca­ción de la ca­ja fuer­te.

Una vez lo­ca­li­za­da, los la­dro­nes la abrie­ron pe­ro no en­con­tra­ron el efec­ti­vo que bus­ca­ban. Los en­car­ga­dos ha­bí­an re­ti­ra­do to­da la re­cau­da­ción ho­ras an­tes.

Dis­con­for­mes con los re­sul­ta­dos de sus pla­nes, de­ci­die­ron lle­var­se una ca­ja de he­rra­mien­tas, una pa­va eléc­tri­ca y una ca­fe­te­ra.

La Po­li­cía lle­gó al lu­gar tras el avi­so del con­ser­je que pu­do li­be­rar­se y apor­tar da­tos pre­ci­sos del ro­bo.

Al pa­re­cer, dos de los ma­le­an­tes es­ta­ban en­ca­pu­cha­dos y uno ac­tuó a ca­ra des­cu­bier­ta.

La in­ves­ti­ga­ción con­ti­núa a fin de di­lu­ci­dar lo acon­te­ci­do y lo­ca­li­zar a los la­dro­nes.

El fis­cal Do­min­go Ra­mí­rez di­jo a la pren­sa lo­cal que se tra­tó de “un he­cho ais­la­do, no es una mo­da­li­dad de­lic­ti­va de ro­bo acos­tum­bra­da ni uti­li­za­da en nues­tra ciu­dad”, se­ña­ló.