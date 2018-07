Furiosa reacción vecinal contra quienes quisieron robar en un auto

Jueves, 26 de julio de 2018

Ocurrió en Junín entre Tucumán y Buenos Aires. Un joven de 21, una chica de 17 y un chico de 14 fueron alojados en la comisaría 1ª.





El clásico ruido de un vidrio cuando se rompe desvió la atención de unas personas, que rápidamente advirtieron qué estaba ocurriendo.

Un muchacho destrozó la ventanilla de un vehículo con intenciones de sustraer lo que había en su interior.

Se produjo una furiosa reacción vecinal. Redujeron al delincuente y también retuvieron a una chica y un adolescente que se hallaban con el muchacho que había intentado robar.

Alertada la policía, llegó rápidamente una patrulla que se hallaba en las cercanías que impidió que la situación se desbordara. A gritos, pedían fracturarle la rodilla a quien dañó el automóvil. Los tres fueron llevados a la comisaría 1ª.

El hecho ocurrió en la noche del martes, cerca de las 21, por Junín entre Tucumán y Buenos Aires, de la capital correntina.

En ese sector se hallaba estacionado un Toyota Etios, que sufrió la rotura del vidrio de una de las ventanillas de la puerta.

Se produjo la intervención de quienes estaban en las cercanías y retuvieron al delincuente, al tiempo que otros avisaban a la policía. Pero el malviviente no estaba solo. Se hallaba con una chica de 17 años y un adolescente de 14, quienes también fueron rodeados.

La gente empezó a rodearlos y pedían a gritos “romperles las rodillas a los delincuentes”.

Los efectivos tomaron el control de la situación al hacerse cargo del procedimiento trasladando de inmediato a los tres a la comisaría 1ª, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.



Atacan a una mujer



Una señora resultó lastimada por un arrebatador, por lo que debió recibir atención médica en el hospital Escuela.

El hecho ocurrió ayer por la mañana por Entre Ríos al 1200 casi al llegar a la esquina con Bolívar, en el barrio Cambá Cuá.

La damnificada, de 71 años, caminaba, cuando uno de dos ocupantes de una moto la atacó para robarle la cartera y luego huyeron a toda velocidad. La mujer en el forcejeo cayó y resultó con traumatismos.



Con pedido de captura



Un joven fue demorado en la calle y, al verificar sus antecedentes luego de identificarlo, se determinó que tenía pedido de captura.

El procedimiento fue realizado por una patrulla del Grupo de Intervención Rápida (GIR) en la mañana del lunes, cerca de las 11.30, en el barrio Arazaty.

El sospechoso circulaba en bicicleta y, al ver a los policías, realizó una maniobra evasiva, pero rápidamente lo siguieron y lo interceptaron. Desde la base de datos informaron que el muchacho registraba un pedido de captura desde el Juzgado de Instrucción Nº 1 por robo y hurto. Quedó alojado en la comisaría 2ª.



Internan a una chica, víctima de violación



Un joven quedó detenido bajo el cargo de presunto abuso sexual contra una menor de 11 años.

El hecho habría ocurrido un domicilio situado en la zona ruralde Curuzú Cuatiá, dijeron fuentes policiales.

El jefe de la comisaría de la Mujer y el Menor, Diego López, en declaraciones a Radio Horizonte, dijo que hay una denuncia por el ataque sexual a una menor.

A partir de la denuncia, se abrió la investigación. La víctima se encuentra internada en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” y su vida no corre peligro.

López comentó que, cuando un familiar formalizó la denuncia, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción, Correccional y de Menores.

Con datos reunidos en el trabajo policial, se realizó un procedimiento en una vivienda situada en un paraje cercano a Curuzú Cuatiá, donde fue detenido un muchacho de 19 años, que también sería pariente de la nena.



Se habría disparado, pero no encuentran el arma



Una señora fue hallada en su dormitorio con un disparo en la cabeza. Se investiga en qué circunstancias se produjo el hecho. Se dijo que la señora se quiso matar, pero el arma no encontraron. Sus hijos, una chica de 25 años y un adolescente de 15, fueron demorados en averiguación de su presunta responsabilidad en el hecho. El hecho ocurrió el martes, poco después de las 12.30, en un domicilio situado en Lamela al 500, de la ciudad de Esquina.

El fiscal subrogante Juan Domingo Ramírez dijo a la prensa que el chico de 15 años comentó que su madre lo mandó a comprar algo en un comercio cercano y al volver escuchó el disparo. Salió pedir ayuda y un verdulero fue el primero en entrar a la casa a prestar auxilio y se sumaron luego otros vecinos. Su hija, de 25 años, se encontraba a 8 cuadras de la casa y acudió también.

Dijeron que su madre, Sonia Comini (51), habría intentado matarse. En el dormitorio, los peritos hallaron dos vainas servidas de un arma calibre 22 mm. Pero, el revólver no se encontró.