"Dijo disparates y barbaridades, son declaraciones temerarias"

Jueves, 26 de julio de 2018

Adolfo Rubinstein cuestionó los dichos del médico pediatra sobre la ineficiencia del preservativo en la prevención del sida.





“Lo que dijo fueron disparates y barbaridades, declaraciones realmente temerarias”. Así de contundente fue el ministro de Salud, Adolfo Rubisntein, al rechazar los dichos del médico pediatra Abel Albino sobre la falta de eficacia del preservativo como método de prevención del virus del Sida.



Albino, presidente de la Fundación Conin, que lleva adelante varios programas de salud de manera conjunta con el Estado nacional, expuso el miércoles en el plenario de comisiones del Senado que trata el proyecto de Intervención Voluntaria del Embarazo, que tiene media sanción de la Cámara de diputados.



Allí, entre otras cosas, dijo en reiteradas oportunidades que “el preservativo no sirve” porque, entre otras cosas, “el virus del Sida atraviesa la porcelana”.





“Es muy peligroso porque esto puede hacer creer a la gente que el preservativo no es el método mas eficaz para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Y es más peligroso en un momento en el que vemos una especie de relajación en la Argentina en el uso del preservativo, lo que está produciendo un aumento de la frecuencia de las enfermedades de transmisión sexual”, explicó este jueves Rubinstein en declaraciones a radio La Red.



El funcionario agregó que los dichos de Albino “preocupan mucho” dentro del ministerio que encabeza por el esfuerzo que llevan adelante “para la prevención de las enfermedades, para la prevención del embarazo no intencional, particularmente en los adolescentes pero también en los no tan adolescentes, porque la disminución del uso del preservativo se está dando sobre todo en los más maduros”.