Donatti calentó el duelo con River: “Somos favoritos”

Jueves, 26 de julio de 2018

El defensor de Racing comenzó a encender la previa por los octavos de final de la Copa Libertadores. También habló sobre cómo hacerle un gol a Armani. V





Al duelo argentino por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing y River no le va a faltar picante, y el defensor de la Academia, Alejandro Donatti, ya arrancó a dos semanas del comienzo de la serie que se abrirá el 9 de agosto en el Cilindro de Avellaneda.



“Va ser un duelo muy duro, pero Racing es el favorito. Estamos haciendo todas las cosas bien para eso. El plantel está confiado y vamos a tratar de hacer un buen papel. Me gusta como juega River, pero más como lo hace Racing. No hay que volverse locos porque son dos partidos”, declaró el ex Rosario Central a Sportia de Tyc Sports.



Por otro lado, Donatti también se refirió a los dichos de su entrenador, Eduardo Coudet, sobre el arquero Millonario, Franco Armani, cuando el casildense fue la figura en el duelo por el torneo.



En esa línea, elogió el nivel de Armani, que lo llevó al Mundial de Rusia, y admitió que encontrarle un punto débil bajo los tres palos es “complicado”.



“Veremos qué se puede hacer contra Armani. Me pone contento porque es un colega y supongo que está haciendo las cosas muy bien para rendir día a día. Tratar de hacerle un gol es complicado, pero estamos trabajando para eso. Espero que no le salgan las cosas esa noche”, cerró.