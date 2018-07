"A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo"

Jueves, 26 de julio de 2018

El dirigente del partido MILES tuvo duras palabras contra el Gobierno, lo que generó un fuerte rechazo en las redes sociales.





Ni siquiera los casi cuatro meses que estuvo preso en la cárcel de Marcos Paz parecen haber menguado la posición radical de Luis D’Elía. Este jueves, el ex piquetero y dirigente del partido Miles tuvo duras palabras contra el presidente Mauricio Macri y su Gobierno.



“Macri y todo el Gabinete son ladrones, mafiosos, delincuentes. ¿Qué merecerían? Y no es un exabrupto, algunos que dicen que D’Elía es un destemplado, habla boludeces. No muchachos, el que hace eso… San Martín, en la campaña libertadora, ¿a cuánto traidor fusiló? Puedo traer una larga lista. Belgrano, en la expedición del norte, ¿a cuánto?. Ordenaban con mano firme. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo de re mil putas”, fustigó.





D'Elía fue entrevistado en la noche del miércoles en el programa de TV que se transmite por la web conducido por el periodista Santiago Cúneo, que recientemente fue echado de Crónica TV por fuertes dichos antisemitas.



Las afirmaciones del ex funcionario kirchnerista (fue subsecretario de Tierras para el Hábitat Social durante el gobierno de Néstor Kirchner) generaron un fuerte rechazo en las redes sociales, principalmente en Twitter. Muchos usuarios, incluso, reclamaron la acción de algún juez para que inicie una causa judicial por atentar contra la democracia.





Ante la amenaza, exabrupto o erupción totalitaria de D’Elia, buen día presidente, fuerza y gracias por poner el cuerpo trabajando por nuestra Argentina y la de nuestros hijos!@mauriciomacri



Entre otras cosas, D’Elía aseguró que el Gobierno generó la crisis económica para “instalar un modelo de saqueo” y hasta dijo que Macri planea hacer un auto golpe de Estado.



“Lo que me temo, después de la la reforma de la ley de seguridad interior (por los cambios en el rol de las Fuerzas Armadas), es que Macri empiece a soñarse Bordaberry (Juan María, presidente electo de Uruguay en 1972 que al año siguiente encabezó el golpe de Estado junto con las FFAA), lo que sería, para el imperio que viene acumulando derrotas en el continente, una variante significativa del modelo. Hubo un Plan Cóndor 1, ahora hay un Plan Cóndor II”, concluyó.