Mujer sufrió un balazo y demoraron a sus hijos Jueves, 26 de julio de 2018 Todo ocurrió en el interior de una casa. Sin embargo en el domicilio no fue hallada el arma ni sangre, por lo que se investigan las circunstancias en que terminó herida.





Una mu­jer fue en­con­tra­da con una he­ri­da de ba­la en la ca­be­za, den­tro de su vi­vien­da en la lo­ca­li­dad de Es­qui­na. Por el he­cho es­tán de­mo­ra­dos los dos hi­jos de la víc­ti­ma, una chi­ca de 25 años y un ado­les­cen­te de 15, quie­nes de­ben pres­tar de­cla­ra­ción an­te la Jus­ti­cia.



Si bien en un prin­ci­pio se ha­bía in­di­ca­do que apa­ren­te­men­te se tra­ta­ría de un in­ten­to de sui­ci­dio, hay un da­to no me­nor que lla­ma la aten­ción de las au­to­ri­da­des: en el si­tio no se en­con­tró san­gre, ni ar­ma con la que se ha­bría au­to­a­gre­di­do.

La he­ri­da fue iden­ti­fi­ca­da co­mo So­nia, de 56 años, quien se en­cuen­tra ac­tual­men­te en el Hos­pi­tal Es­cue­la de la ca­pi­tal co­rren­ti­na. El do­mi­ci­lio don­de re­si­de la mu­jer jun­to a sus hi­jos es­tá ubi­ca­do por La Mo­la al 500 de la men­cio­na­da lo­ca­li­dad.

To­do acon­te­ció du­ran­te el mar­tes al­re­de­dor de las 11. Se­gún in­di­có el me­dio lo­cal Ac­tua­li­dad Es­qui­na, a esa ho­ra el me­nor de 15 años fue has­ta una ver­du­le­ría cer­ca de su ca­sa y pi­dió ayu­da a un co­mer­cian­te, ya que al pa­re­cer su ma­dre es­ta­ba he­ri­da. El adul­to, jun­to a un clien­te y el ado­les­cen­te, fue has­ta la ca­sa en la que ade­más de So­nia es­ta­ba la hi­ja, de 25 años.

Pre­sun­ta­men­te la jo­ven ha­bría di­cho que la mu­jer se au­to­le­sio­nó. Lo cier­to es que la víc­ti­ma es­ta­ba he­ri­da de un dis­pa­ro en la ca­be­za.

Lue­go de que se pre­sen­ta­ra una am­bu­lan­cia, la mu­jer fue lle­va­da ha­cia el hos­pi­tal de la lo­ca­li­dad. Pos­te­rior­men­te se la de­ri­vó a Go­ya y lue­go a la ca­pi­tal.

Si bien ayer se le prac­ti­có una in­ter­ven­ción qui­rúr­gi­ca, su es­ta­do si­gue sien­do gra­ve y se en­cuen­tra alo­ja­da en el área de te­ra­pia in­ten­si­va.

Al res­pec­to, el fis­cal Juan Do­min­go Ra­mí­rez, in­di­có que a pe­sar de la in­ter­ven­ción “no se le pu­do ex­tra­er el pro­yec­til”.

Con res­pec­to a la in­ves­ti­ga­ción, el fis­cal se­ña­ló que es su­ma­men­te im­por­tan­te la de­cla­ra­ción de los hi­jos, ac­tual­men­te de­mo­ra­dos, de­bi­do a que los tes­ti­mo­nios “son re­le­van­tes pa­ra es­cla­re­cer el he­cho da­do que am­bos re­la­tos no coin­ci­den aca­ba­da­men­te y más aún sa­bien­do que el ar­ma aun no fue en­con­tra­da”.

De­be­rá es­cla­re­cer­se es­te pun­to pa­ra po­der de­fi­nir una con­clu­sión en la in­ves­ti­ga­ción en cur­so.

Va­le acla­rar que la de­cla­ra­ción que ha­gan los hi­jos, has­ta el mo­men­to, es de ca­rác­ter tes­ti­mo­nial.



Cu­ru­zú Cua­tiá

Otro in­ci­den­te con ar­ma de fue­go ocu­rrió en aque­lla lo­ca­li­dad co­rren­ti­na el lu­nes, he­cho por el que fue de­te­ni­do un hom­bre du­ran­te el mar­tes, sos­pe­cha­do de ata­car a su cu­ña­do de dos dis­pa­ros.

Du­ran­te el lu­nes, el sos­pe­cho­so ha­bría ido con su her­ma­no has­ta la ca­sa del cu­ña­do, de na­cio­na­li­dad co­lom­bia­na, quien pri­me­ra­men­te fue ata­ca­do con gol­pes de pu­ño, an­te lo cual la víc­ti­ma se fue en au­to. Por Las He­ras y De­an Fu­nes fue nue­va­men­te in­ter­cep­ta­do y agre­di­do a los ti­ros.

To­do el in­ci­den­te de­ri­vó en un alla­na­mien­to (fo­to Ar­man­do Ja­ra) en el que fue arres­ta­do el sos­pe­cho­so, quien tie­ne an­te­cen­den­tes pe­na­les, se­gún las fuen­tes de la ciu­dad.

La pe­lea ha­bría ocu­rri­do por­que la víc­ti­ma no qui­so pres­tar di­ne­ro al su­je­to se­ña­la­do co­mo agre­sor.