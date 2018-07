Scaloni desmintió las internas en el Mundial Jueves, 26 de julio de 2018 “Se convivió en paz”, afirmó el ex ayudante de Sampaoli y quien dirigirá al Sub 20. Además, habló sobre la continuidad de Messi: “Tiene que tomarse un tiempo”.





El Mundial de Rusia dejó un sabor muy amargo para la Selección Argentina, no sólo por el mal rendimiento y la pronta eliminación, sino también por las diferencias internas dentro del cuerpo técnico y también con el plantel. Sin embargo, Lionel Scaloni, ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli, desmintió las versiones sobre las peleas en el combinado nacional: “Se convivió en paz”.



El hombre que aún sigue vinculado a la Selección y que dirigirá a la Sub 20 en el torneo de L’Alcúdia se mostró molesto por la información que circuló: “Cuando los resultados no acompañan se empiezan a decir cosas que no son verdad porque se busca algún culpable”.





“Muchísimas cosas que se dijeron de peleas entre compañeros, como lo de Mascherano y Pavón, o del cuerpo técnico, que se dijo que yo tuve que separar, son grandes mentiras. En el Mundial se convivió en paz“, aseguró Scaloni en diálogo con la Oral Deportiva.



En esa línea, también explicó que antes de agarrar el cargo en la Sub 20 habló del tema con el ex técnico de Argentina: “Yo quería seguir en la Selección: si Sampaoli seguía, yo también, y si él se iba, yo ya le había avisado que quería quedarme y él lo entendió. Al final me llamaron para el Sub 20. Estoy contento por la oportunidad de dirigir una categoría importante”.



Scaloni tiene una buena relación con Lionel Messi ya que compartieron plantel en el Mundial de Alemania 2006 y durante Rusia 2018 y, si bien deseó que continúe jugando en la Selección le recomendó a Leo que debe “tomarse un tiempo”.



“Yo sé que ama a la Selección y seguramente quiera estar. Ahora tiene que tomarse un tiempo. Seguramente estará afectado por la decisión de qué va a hacer, pero seguro volverá. No sé cuando, pero él ama a la Selección. Ojalá vuelva. Es mi sentimiento, no una afirmación”, contó.



Y agregó: “La Selección es todo para Messi, y sin dudas que la Selección Argentina sin Messi no es lo mismo”.