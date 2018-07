Reiteran la importancia de la vacunación para prevenir el Sarampión Jueves, 26 de julio de 2018 La cartera sanitaria provincial volvió a aconsejar a la población verificar el calendario de vacunas de los menores. La dosis se aplica a los 12 meses de vida y al ingreso escolar. En Corrientes aún no se registraron casos.



La cartera sanitaria provincial volvió a insistir en la importancia de completar el esquema de vacunación de los menores, puntualmente respecto de la aplicación de la triple viral, para prevenir el sarampión, además de la rubeola y la papera. La dosis se aplica a los 12 meses de vida y al ingreso escolar (5 o 6 años).



La reiteración de la cartera es preventiva, ante los dos casos de sarampión que se detectaron en Buenos Aires. En Corrientes no hay casos de la enfermedad.



El sarampión es una enfermedad viral aguda, altamente contagiosa y potencialmente fatal. Los síntomas son fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis, tos, manchas blancas en la boca y cara interna de la mejilla y manchas rojas en la piel.



El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, remarcó que “el hecho de que algunas personas (en vacaciones de invierno) puedan llegar a ir a países en donde el nivel de inmunización no es el ideal, puede ocasionar que traigan consigo el virus y contagien a chicos vulnerables menores de un año en los cuales no está indicada la vacunación”.



Por lo tanto, informó que “hay que vacunar a todos los chicos en la edad indicada. El Gobierno nacional decretó la alerta epidemiológica y analizaba la posibilidad de adelantar la campaña de refuerzo que estaba planeada para septiembre”.



En este sentido, Cardozo dijo que “el 9 y 10 de agosto nos reuniremos con el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, en Mendoza, en el Consejo Federal de la Salud (Cofesa), en donde tazaremos los lineamientos a seguir con este tema (sarampión)”.



Aseguró que “desde el Ministerio de la Nación están preparados para adelantar la campaña, las dosis están disponibles”.



Sobre la patología, el ministro agregó que “desde el año 2000 no hemos registrado ningún brote de sarampión. Esto es por la buena cobertura que se ha implementado a través del tiempo con la vacunación”.



En cuanto a los síntomas, Cardozo expresó que “el sarampión se genera por un estado gripal previo, moco nasal, conjuntivitis, tos con catarro. Luego aparece una erupción en la piel que puede llegar a todo el cuerpo en una semana y posteriormente, empieza a disminuir hasta desaparecer, pero lo que hay que dejar en claro es que en algún momento de la patología pueden haber complicaciones como enfermedades respiratorias graves que puede comprometer la vida del paciente”.