Los falsos médicos de Cañuelas cobraban 114.000 pesos por mes

Miércoles, 25 de julio de 2018

Mientras la Justicia avanza en la investigación por el caso de los falsos médicos brasileños que trabajaban en el Hospital Dr. Angel Marzetti de Cañuelas, este mediodía se supo que los falsos profesionales cobraban un salario de unos 114.000 pesos mensuales.



Así lo confirmó a Clarín Diana Barcia, administradora del hospital, quien además sugirió que otros municipios también podrían haber sido engañados.



“Si bien la cifra puede parecer en primera instancia elevada, la realidad es que las guardias días de semana se pagan 5.000 pesos y las de fines de semana 6.000. Entonces, si una persona hace muchas guardias se llega a esa cifra, que no es descabellada”, dice la funcionaria.



Felipe Nori –que se hacía pasar por Joao Peixoto Dos Santos Neto- y Thais Soares Costa –que simuló ser Sonia Banhuki Galvao- trabajaban como médicos generalistas y se desempeñaban haciendo guardias en las distintas unidades sanitarias del municipio y cada tanto cubriendo alguna guardia en el hospital, dijo Barcia. La red sanitaria de Cañuelas cuenta con el hospital Marzetti y siete unidades sanitarias.





Consultada sobre el inicio de la trama, Barcia explicó que en el mes de abril Nori hizo un pedido de licencia por matrimonio. “En ese momento dudamos porque la copia del acta de matrimonio que presentó se veía como que estaba adulterado el nombre. Entonces le pedimos los originales y todos los papeles correspondientes, pero no vino más. Ahí se hizo una denuncia penal”, señaló. A partir de ahí, un medio local publicó que habría otra persona y surgió el caso de Soares Costa que “presentó documentación de una médica que está en Brasil”. “Todos, usurpadores y usurpados son brasileños. Además dimos de baja otros cuatro contratos cuando verificamos la documentación de todo el personal. No podemos decir que es el mismo caso, pero pedimos a la fiscalía que lo investigue. Son cuatro médicos que no presentaron la certificación del Colegio de Médicos del Distrito III de Morón”.



Barcia explicó que hasta el momento “no recibimos ninguna denuncia por mala praxis, ni queja. Tenemos un área de asesoría legal para quejas por atención o cualquier otra situación y hasta el momento no hubo ninguna presentación”.



Consultada sobre la persona que entrevistó y contrató a estos médicos, la funcionaria dijo que hay un sumario interno, ordenado por el intendente, en el que tanto el director como ella ya han declarado. “Se está citando al resto del personal que tuvo injerencia en esto”. Y negó que el director del hospital haya renunciado.



Barcia cree que puede haber otros municipios víctima de una situación similar, por eso pidieron a la fiscalía que amplíe la investigación a otros hospitales y centros de salud en la región III, a la que pertenecen. “Fuimos estafados o engañados. Creo que se puede extender a otros centros de salud”, finalizó.