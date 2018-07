Una mujer recibió un disparo en la cabeza y está grave

Jueves, 26 de julio de 2018

El informe policial señala que la mujer mayor de edad sufrió una herida en la cabeza por lo que fue atendida primero en el Hospital zonal para luego ser trasladada hacia el Hospital Escuela y ser intervenida quirúrgicamente. Su estado es "crítico y grave".





En un hecho que alteró la tranquilidad de Esquina, una mujer mayor de edad, identificada como Sonia C, de 51 años, recibió un disparo en la cabeza en el interior de un inmueble de calle Lamela.



La mujer en principio, habría sido asistida por su hija – de apellido Galarza, de 25 años – y por su nieto de 15 años. Además, un comerciante de verduras habría prestado ayuda y asistencia a la mujer ante los pedidos de auxilio de sus familiares. Por su parte, vecinos alertaron a la fuerza policial que de inmediato se hizo presente en el lugar y trasladaron a la mujer al hospital zonal de Esquina para sus primeras atenciones.



La gravedad de las lesiones hizo que fuese trasladada de urgencia hacia la Capital por lo que se encuentra internada en el Hospital Escuela y lucha por su vida.



Personal de investigación llevó a cabo las primeras diligencias en el escenario del hecho y se detectaron elementos que llamaron mucho la atención. El primer indicio habría sido que no se habría encontrado el arma y no había restos de sangre. Lo que hace suponer que todo había sido “limpiado”.



De inmediato el fiscal de turno interviniente ordenó la detención de su hija y nieto para que expliquen lo que pasó. Así también se demoró al verdulero para poder obtener mayores datos.



Estado de salud de la mujer:



“Ha sido intervenida y se encuentra en terapia intensiva. Se procedió a la limpieza, retirar restos del proyectil y reparar alguna zona afectada por el disparo”, indicó el Director Asociado del Hospital Escuela, Salvador Nadal.