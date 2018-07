Las Leonas perdieron con Alemania en Londres Miércoles, 25 de julio de 2018 Por la segunda fecha del Grupo C, el equipo argentino de hockey femenino sobre césped cayó 3 a 2 con las europeas. El sábado se juega la clasificación ante Sudáfrica.





El equipo argentino de hockey femenino sobre césped perdió 3 a 2 con Alemania en su segunda presentación en el Mundial de Londres.



Argentina no tuvo un buen comienzo de partido. A los cinco minutos, Alemania se puso en ventaja. Las Leonas llegaron al empate a falta de un minuto para el final del primer cuarto por intermedio de Florencia Habif.



Las teutonas dominaron el segundo cuarto. Anotaron dos goles y se pusieron 3 a 1 en el marcador. Paula Ortiz descontó para el equipo nacional.



Argentina le había ganado 6 a 2 a España en el debut, el pasado domingo. El sábado enfrenta a Sudáfrica por la última fecha del Grupo C. Si quedan primeras, clasifican directas a cuartos de final. En caso de salir segundas o tercera jugarán un repechaje para alcanzar esa instancia