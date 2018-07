Tassano reiteró que la modernización comunal es eje de su gestión

Miércoles, 25 de julio de 2018

El Intendente capitalino señaló: “Aspiramos a unificar los trámites y que todo pase por la página de la Municipalidad”. En breve iniciará la digitalización de legajos y recibos.







“La mo­der­ni­za­ción de la ges­tión es uno de nues­tros ejes esen­cia­les de ac­ción”, con es­ta fra­se el in­ten­den­te de la ciu­dad de Co­rrien­tes, Eduar­do Tas­sa­no, vol­vió a re­sal­tar las ta­re­as que se de­sa­rro­llan en el mu­ni­ci­pio en ese sen­ti­do. Se re­fi­rió a la bu­ro­cra­cia en el pro­ce­so de ha­bi­li­ta­cio­nes, la uni­fi­ca­ción de trá­mi­tes y los be­ne­fi­cios pa­ra el em­ple­a­do ca­pi­ta­li­no.



“Mu­chas obras no se re­a­li­zan, y al­gu­nas tie­nen que ver con ter­mi­nar con una bu­ro­cra­cia ins­ta­la­da des­de ha­ce años. Co­mo su­ce­de con los co­mer­cios. Pa­sa­ron los años y mu­chos de ellos no te­ní­an la ha­bi­li­ta­ción, que es co­mo que uno no ten­ga su do­cu­men­to. Acep­ta­mos el de­sa­fío e hi­ci­mos cam­bios”, ex­pre­só el in­ten­den­te Tas­sa­no, en de­cla­ra­cio­nes ra­dia­les. El vier­nes pa­sa­do el pro­pio je­fe co­mu­nal en­tre­gó la re­so­lu­ción de ha­bi­li­ta­ción co­mer­cial de­fi­ni­ti­va a una co­no­ci­da Es­ta­ción de Ser­vi­cios cu­yo trá­mi­te de­mo­ró 21 años.

Tas­sa­no agre­gó: “As­pi­ra­mos a uni­fi­car los trá­mi­tes y que to­do pa­se por la pá­gi­na de la Mu­ni­ci­pa­li­dad y pa­ra eso de­be­mos ca­pa­ci­tar a los em­ple­a­dos”. El je­fe co­mu­nal sos­tu­vo que, por ca­so, en la ac­tua­li­dad “hay unos 280 te­rre­nos que es­tán co­mo bal­dí­os en el que hay edi­fi­cios to­tal­men­te cons­trui­dos”, en ese con­tex­to se de­ci­dió cre­ar la Sub­se­cre­ta­ría de Mo­der­ni­za­ción. Tra­ba­ja­mos en la pla­ni­fi­ca­ción ur­ba­na con un có­di­go ade­cua­do. Que­re­mos de­jar una pla­ni­fi­ca­ción, re­gis­tros, da­tos, un ca­tas­tro acor­de a la ciu­dad”.

Va­le re­cor­dar que la Mu­ni­ci­pa­li­dad de Co­rrien­tes avan­za­rá tras el re­ce­so in­ver­nal con la di­gi­ta­li­za­ción de le­ga­jos y re­ci­bos de suel­dos mu­ni­ci­pa­les, en­tre los que se pre­vé la cre­a­ción de un es­pa­cio web. Pa­ra la ini­cia­ti­va, que cuen­ta con fi­nan­cia­mien­to de la Na­ción, ya se ad­qui­rie­ron los equi­pos ne­ce­sa­rios.

Es­to se su­ma al el pro­ce­so de ban­ca­ri­za­ción pa­ra los em­ple­a­dos de las di­fe­ren­tes áre­as de la co­mu­na des­de el mes pa­sa­do per­ci­ban sus sa­la­rios con tar­je­tas de dé­bi­to del Ban­co de Co­rrien­tes, con la po­si­bi­li­dad de ac­ce­der a di­ver­sos be­ne­fi­cios que di­cha en­ti­dad fi­nan­cie­ra posee.