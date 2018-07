Osella anunció aumento salarial para los trabajadores municipales

Miércoles, 25 de julio de 2018

El intendente de Goya, Ignacio Osella, dio a conocer ayer en conferencia de prensa las mejoras salariales para todo el sector estatal de la Municipalidad. Se trata de nuevos incrementos a ser implementados a partir de la liquidación de julio. La mejora salarial consiste en de 1.000 pesos para categorías 1 a 20.







De igual modo, otorgarán un plus no remunerativo y no bonificable pagadero durante la segunda quincena del mes, que será de 700 pesos para todas las categorías. En tanto que para los que ocupan cargos de escalafones superiores habrá “únicamente un incremento nominal no remunerativo del 12,5%”.

“La medida se sustenta en la equidad distributiva, orientada a las categorías más bajas de la pirámide salarial para la recuperación del salario de bolsillo, debido a la mayor urgencia y el aumento del servicio público”, indicaron desde el Municipio.

El intendente hizo el anuncio acompañado por el secretario de Hacienda, Antonio Giuliani; el viceintendente Daniel Ávalos y secretarios de Gobierno.