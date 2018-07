Sumaron un camión desobstructor a los trabajos para el Plan Hídrico

Miércoles, 25 de julio de 2018

El intendente de la Capital, Eduardo Tassano, anunció la incorporación de un tercer equipo desobstructor de última generación que “se suma al trabajo de saneamiento de los desagües de la ciudad”. Aseguró que la unidad “es para prepararnos con anticipación a la temporada de lluvias que seguramente vamos a tener cuando se vaya el frío”.







Explicó que “se trata de un nuevo camión de la empresa contratada para llevar adelante el Plan Hídrico, una tarea que no se hacía desde hacía décadas, y que desde que empezamos permitió soportar en mejores condiciones lluvias intensas sin los anegamientos que duraban varias horas luego de cada tormenta”.

Tassano explicó que vehículo se integra al trabajo que se lleva a cabo constantemente en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acelerar el ritmo, ya que “son numerosos los ductos de desagüe totalmente obstruidos por todo tipo de residuos y objetos contundentes cuya remoción lleva horas de trabajo”.

Tal es la obturación de algunos ductos que hace poco se extrajo restos óseos de un equino, que impedía que el agua de lluvia drenara normalmente.

“Cada día la Subsecretaría de Recursos Hídricos me informa sobre los procedimientos que han tenido que llevar a cabo y me sorprenden con cosas inesperadas: un día sacan una ventana, otro día una rueda de auto y otro día un esqueleto de caballo”, lamentó.

Ante la ausencia de trabajos que dan cuenta del abando del Estado en esas labores, Tassano cargó las responsabilidades en la gestión que lo antecedió. “Después de varios lustros sin que nadie prestara atención al sistema de desagües, nosotros lo estamos haciendo tal como nos comprometimos en campaña”, cuestionó.