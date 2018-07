Boca cayó por penales ante el penúltimo de la MLS

Miércoles, 25 de julio de 2018

Vencía 2-0 a Colorado Rapids a los 13 del primer tiempo, pero errores de Izquierdoz y Rossi permitieron el empate. Y en los penales festejaron los estadounidenses (5-4).





Luego de la victoria frente a Independiente Medellín de Colombia, un deslucido Boca se despidió este martes de su pretemporada en Estados Unidos con una derrota por penales frente al débil Colorado Rapids en el Dicks Sporting Goods Park (Denver). Fue en la previa del comienzo de la temporada con el partido que lo espera con Alvarado de Mar del Plata por la Copa Argentina.



Con un 4-2-3-1, Guillermo Barros Schelotto puso en cancha lo que se presume será la alineación titular de Boca de cara al comienzo de la temporada, en la que el Xeneize deberá defender el título de la Superliga, afrontará la Copa Argentina y buscará volver a obtener la Copa Libertadores, el principal objetivo del semestre.





Sin embargo, el equipo argentino no pudo ni supo imponer la jerarquía de sus jugadores y empató 2 a 2 durante los 90 minutos, para luego terminar cayendo 5 a 4 en la definición desde los 12 pasos.





A los 10 minutos del primer tiempo, Colorado Rapids intentó salir jugando desde abajo con el arquero, pero Wilmar Barrios presionó y le robó la pelota a Deklan Wynne, dejándosela a Ramón “Wanchope” Ábila, que remató al cuerpo de Zachary MacMath y luego no pudo hacer nada frente al rebote capturado por el mediocampista colombiano.



Tres minutos más tarde, en un nuevo ataque del “Xeneize” Mauro Zárate agrupó gente en la puerta del área, abrió un hueco en la débil defensa del equipo estadounidense y habilitó a Em Mas, que llegó hasta el fondo, tiró un centro rasante que cayó en los pies de Sebastián Villa para que sólo tenga que empujarla hacia la red.



Un centro bajo que cayó entre los dos centrales de Boca, falló Izquierdoz y la oportunidad aprovechada por Yannick Boli, que remató la pelota ante el desconcierto de la defensa argentina y marcó el descuento a los 29 minutos.



Pese a haber comenzado el encuentro con el lógico dominio sobre su rival, de la Major League Soccer, con el correr de los minutos los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se fueron desdibujando y el cotejo se tornó áspero. En el segundo tiempo, el “Mellizo” realizó varios cambios para darle rodaje a todos y probar distintas combinaciones de cara a la competencia oficial y la búsqueda del ansiado “triplete”. A los 58 minutos, cuando el partido se tornaba aburrido, el uruguayo Enzo Martínez sorprendió a Rossi con un derechazo: el arquero boquense no pudo reaccionar y la pelota, previo rebote en su palo derecho, se metió dentro del arco para el empate de Colorado Rapids.



El equipo argentino volvió al ataque, tuvo varias ocasiones, pero poca puntería, mientras Colorado Rapids intentaba contragolpear. Nadie pudo quebrar la paridad y llegaron a los pe



En la definición por penales, Edwin Cardona y Mauro Zárate le picaron la pelota a MacMath: el tiro del colombiano sorprendió al arquero, pero el del ex-Vélez casi es atajado. . El único que falló su penal fue Emanuel Reynoso, que pateó demasiado abierto y la pelota se fue al lado del palo izquierdo del arquero estadounidense.



De esta manera, Boca no terminó de la mejor manera la pretemporada, encima quedó lesionado Pablo Pérez, y ahora lo espera el regreso a la competencia oficial el próximo 1º de agosto frente a Alvarado de Mar del Plata por la Copa Argentina; una semana más tarde recibirá a Libertad de Paraguay en la Bombonera por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores; mientras que el 12 de agosto recibirá en el sur de la Ciudad de Buenos Aires a a Talleres de Córdoba en el debut de la Superliga.



Síntesis:



Colorado Rapids 2 (5) – Boca Juniors 2 (4) .

Estadio: Dick’s Sporting Goods Park (Denver).



Colorado Rapids: Zachary MacMath; Marlon Hairston, Sam Hamilton, Deklan Wynne, Kip Colvey; Kellyn Acosta, Michale Azira, Shkëlzen Gashi, Dillon Serna; Niki Jackson, Yannick Boli. DT: Anthony Hudson.



Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emanuel Mas; Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Cristian Pavón, Mauro Zárate, Sebastián Villa; Ramón Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Goles en el primer tiempo: 10m Wilmar Barrios (BJ), 13m Sebastián Villa (BJ), 29m Yannick Boli (CR).

Gol en el segundo tiempo: 58m Enzo Martínez (CR).



Cambios en el primer tiempo: 18m Kip Colvey por Sam Vines (CR).

Cambios en el segundo tiempo: 45m, Bismark Adjei-Boateng por Kellyn Acosta (CR) y Enzo Martínez por Shkëlzen Gashi (CR), 47m Edwin Cardona por Sebastián Villa (BJ) y Paolo Goltz por Lisandro Magallán (BJ), 57m Emanuel Reynoso por Pablo Pérez (BJ) y Carlos Tévez por Ramón Ábila (BJ), 58m Caleb Calvert por Yannick Boli (CR), 66m Leonardo Jara por Julio Buffarini (BJ) y Nahitan Nández por Cristian Pavón, 70m Jack McBean por Nick Jackson (CR), 80m Ricardo Pérez por Marlon Hairston (CR).