Milagro Sala insultó a los jueces de un tribunal oral

Miércoles, 25 de julio de 2018

La líder social kirchnerista debió ser sacada de la sala en que se la juzgaba en Jujuy.





La detenida líder de la organización social Tupac Amaru Milagro Sala debió ser desalojada este martes de la sala de audiencias en la que se dio inicio al primer juicio oral por un caso de corrupción de las causas que tiene en su contra. Se trata de la causa en la que se difundieron videos en los que se vio cómo allegados a su organización retiraban en bolsos de un banco hasta 14 millones de pesos poco antes del cambio de gobierno de 2015 y como paga de las viviendas sociales que cooperativas asociadas a su organización supuestamente habían construido en localidades de la provincia de Jujuy.



"Que venga (Gerardo) Morales a bajarme el martillo. Estos jueces son flojos de papeles", se quejó a viva voz Sala desde el banquillo de los acusados, en alusión al gobernador provincial de la coalición Cambiemos y su presunta influencia en la conformación del tribunal que determinará si es culpable o inocente. La dirigente social, que cumple una prisión domiciliaria, está acusada de haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.



Luego, entre insultos y gritos de apoyo de sus seguidores, la líder de la Tupac Amaru fue retirada de la sala de audiencia por su inobservancia a las reglas y pedidos de silencio formulados por el tribunal interviniente. Se trata del tercer juicio oral contra ella desde el cambio de gobierno de diciembre de 2015, tras el cual fue detenida por un acampe de sus seguidores en la plaza principal de Jujuy contra el nuevo gobierno del radical Morales, aunque el primero por presunta corrupción en el manejo de multimillonarios fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales.



Sala, electa aquella vez diputada para el Parlamento del Mercosur (Parlasur), cargo que jamás asumió por sus problemas judiciales, había pedido más temprano, a través de declaraciones radiales "dejar de hacer circo" al gobierno de Morales y sostuvo que este nuevo juicio se trata de "una injusticia más" de las que dice padecer desde que el kirchnerismo dejó el poder a fines de 2015.



Además, la jefa de la Tupac Amaru, expresó que la presidenta del tribunal que la juzgará, Alejandra Tolaba, "no sabe nada de Justicia penal" y es "amiga" de Morales. "Si no miramos como ellos quieren que miremos nos entran a judicializar", agregó Sala en sus declaraciones radiales en las que aseguró que las obras de vivienda por la que la acusan "se miran y se tocan" y que las cooperativas adheridas a su organización "no han robado nada".



El fiscal que pidió la elevación de la causa a juicio, Diego Cussel, dio por probado que Sala dirigió y organizó el accionar de la Tupac Amaru "mediante el despliegue de medios intimidatorios, utilizando el esquema de actuación de la misma y subvirtiendo la figura jurídica de las cooperativas de trabajo reunidas en dicha organización, mediante la desnaturalización con el objetivo inequívoco de defraudar de forma sistemática a la administración pública provincial, en provecho propio, y/o de integrantes de dicho grupo y/o de terceras personas".



"La organización de recursos suscitada por Milagro Ángela Sala y acordada con los integrantes de la Asociación, tenía por objeto el apoderamiento ilícito de recursos dinerarios del Estado que alcanzaban alrededor de $ 60.352.790,80", dice la acusación que pesa en esta causa sobre la controvertida dirigente social y líder piquetera.



Sala ya había sido juzgada y condenada a fines de 2016 a cumplir tres años de prisión en suspenso por los delitos de “daño agravado y amenazas coactivas” al impedir junto con decenas de sus seguidores una disertación de Morales y otras personas en 2009, cuando el actual gobernador provincial era senador nacional. Sin embargo, medio año después fue absuelta en la denominada "causa de las bombachas" en la que unos policías la acusaron de haberlos amenazado para lograr la liberación de una allegada a ella.