Dura respuesta del Gobierno a los organismos de DD.HH. Martes, 24 de julio de 2018 El secretario del área lamentó que "no se haya planteado la misma inquietud" cuando se designó a Milani.



"Lamento que la misma inquietud no se haya planteado cuando se designó como jefe del Ejército a César Milani. Al contrario: Milani recibió el auspicio de algunos organismos o cuanto menos un curioso silencio de otros", dijo a Clarín el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, en respuesta a las críticas de organismos de Derechos Humanos al ministerio de Defensa por los cambios en el rol de las Fuerzas Armadas. Los organismos protestarán el jueves contra la reforma de las tareas de las Fuerzas armadas que de ahora en más tendrán más protagonismo en cuestiones de Seguridad.



El ex jefe del Ejército del gobierno de Cristina Kirchner, César Milani, cumple una condena por una causa por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Está imputado por privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, imposición de tormentos agravados y asociación ilícita. Pero también es apuntado por haber manejado una red de inteligencia.



"Los organismos no tienen que estar preocupados. Las fuerzas armadas no van intervenir en conflictos sociales ni van a realizar operativos en ciudades o patrullar las calles", dijo Avruj, y agregó: "El presidente (Mauricio Macri) fue muy claro al respecto: necesitamos responder a demandas que nuestro tiempo reclama y por eso se ha lanzado la reforma del Sistema de Defensa Nacional". El lunes, el Gobierno oficializó la reforma a través de decretos presidenciales publicados en el Boletín Oficial, pese a que la oposición, que repudió la medida, había reclamado que los cambios fueran debatidos en el Congreso.





La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, convocó a la movilización que se llevará a cabo el jueves próximo a las 17 al Ministerio de Defensa en rechazo al decreto que va a reemplazar otro polémico decreto (el 727) que desde el gobierno de Néstor Kirchner circunscribía el accionar de las fuerzas a la lucha contra un Estado extranjero. “Hay que hacer todo lo posible para evitar que las FFAA vuelvan a las calles. No esperaba que el Gobierno se animara a tanto, es un atropello a la democracia, nos retrotrae a un pensamiento que no olvidamos”, expresó Carlotto.



"Nos parece que Estela de Carlotto se equivoca o no ha leído el decreto. En ningún caso se habla de militarizar el país ni de violar la ley", dijo Avruj. " Valoramos el compromiso de los organismos y sus sugerencias, pero nosotros promocionamos y queremos ponderar a las fuerzas armadas de la democracia."Somos un gobierno constitucional que respeta la plena vigencia de nuestra carta magna. La Reforma está orientada a fortalecer nuestra democracia y así se inscribe la necesidad de renovar nuestras fuerzas armadas".