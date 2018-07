Cardozo recorrió obras próximas a inaugurarse en la capital

Miércoles, 25 de julio de 2018

El titular de Salud Pública visitó el Banco de Leche Humana y la tercera Sala de Cirugía que se construyen en los hospitales Materno Neonatal y J. R. Vidal, respectivamente.



También estuvo en el CAPS N° 4 del barrio Laguna Seca, donde ya se encuentra listo para ser habilitado el servicio de Internación Abreviada y un SUM.



El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, recorrió diferentes obras que se realizan en la ciudad de Corrientes y que próximamente serán inauguradas por el Gobernador Gustavo Valdés. El titular de la cartera verificó el estado de la construcción del Banco de Leche Humana, en el hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal; la tercera sala de cirugía del hospital J. R. Vidal; y el servicio de Internación Abreviada y el SUM del CAPS N° 4, del barrio Laguna Seca.



Entre todas estas obras, la inversión del Estado provincial se de 8.787.059 pesos. En detalle: el Banco de Leche Humana demanda una inversión de $ 4.687.059 ; mientras que la Sala Cirugía del hospital Vidal, $ 2.300.000; y el Servicio de Internación Abreviada del CAPS Nº 4, $1.800.000.



Además, también se encuentra próxima a inaugurarse, la obra de los Consultorios Externos del Hospital Geriátrico Juana Francisca Cabral, por 1.799.610 pesos.



“Estuvimos recorriendo el Banco de Leche Humana que en el transcurso de pocos días vamos a estar inaugurando con el gobernador Gustavo Valdés. La obra está prácticamente terminada, falta instalar el equipamiento que ya lo hemos adquirido y por supuesto que esto va a ser un adelanto muy importante para el servicio de neonatología, fundamentalmente porque el poder obtener buena cantidad de leche materna hace a la recuperación de los neonatos, en cuanto a la nutrición”, indicó el ministro Ricardo Cardozo.



En este contexto, explicó que “en el caso de neonatología, por el peso del paciente o por la vitalidad, a veces el bebé no se puede prender al pecho de la mamá y por lo tanto poder administrarle leche materna o calostro desde los primeros días de vida, más allá del cuadro crítico o no, es fundamental”.



Resaltó que ese sector “va representar un orgullo para nuestro Gobierno porque en la región hay muy pocos y en el país, con las características que va a tener el Banco de Leche Humana de Corrientes, también hay muy pocos”.



Por otra parte, dijo: “También estuvimos recorriendo una de las salas de cirugía del hospital J. R. Vidal, la tercera, una sala que la hemos refaccionado a nuevo, con mayor confort para los pacientes”.



Por último, se refirió a la visita al CAPS N° 4, del barrio Laguna Seca, destacó que en ese centro “ya está listo para inaugurarse el servicio de Internación Abreviada como ya existe en otros centros de salud de la ciudad para que en el mismo lugar del barrio puedan atenderse patologías leves que puedan ser resueltas en menos de 24 horas como una crisis asmática o hipertensiva”.



Agregó que en ese centro “también estaremos inaugurando un Salón de Usos Múltiples (SUM) para actividad física fundamentalmente en el marco del desarrollo del programa Activa tu Salud, mediante el cual se fomenta la realización de la actividad física para combatir las enfermedades crónicas no transmisibles”.



Este servicio de Internación Abreviada ya funciona en otros centros, como en el CAPS del barrio Laguna Brava, el del 17 de Agosto, el del Pirayuí, y el del Molina Punta.