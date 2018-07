Tapia acusó que lo “quisieron llevar puesto”

El presidente de AFA aseguró que “hay operaciones” para que deje el cargo aunque nunca se le pasó por la cabeza renunciar porque su gestión viene siendo “brillante”.







El sillón de AFA sigue siendo uno de los más buscados a pesar de los problemas de la institución madre del fútbol argentino. Por eso, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia cree que, durante el flojo Mundial de la Selección Argentina, lo quisieron voltear: “Tuve la sensación que me quisieron llevar puesto al igual que antes del partido contra Ecuador”.



“Hay operaciones en mi contra para que deje de ser presidente de AFA, pero a mí no se me cruzó por la cabeza dejar si Argentina quedaba afuera en primera ronda”, aclaró el mandatario, y agregó: “Siempre tratan de subestimarme, pero la capacidad la marca la gestión, que viene siendo brillante. Todo lo que pude hacer en el Mundial como presidente lo hice”.



Por otro lado, la salida de Jorge Sampaoli dejó un hueco que el Chiqui rápidamente deberá llenar, y anunció que para agosto “habrá un entrenador”, y ante tantos nombres dando vueltas, eligió a su preferido: “El perfil de entrenador que me gusta es el de (Marcelo) Gallardo“, dijo, aunque sabe que el Muñeco “quiere terminar su proyecto en River”.



En cuanto a ese tema, negó contactos con Diego Simeone, y dijo que Alejandro Sabella “no presentó ningún proyecto”.



Tapia contó que cruzó mensajes con Messi para el día del amigo y vislumbró: “Creo que va a seguir jugando para la Selección, hay que dejarlo tranquilo y comenzar el proyecto, que él se reordene y el año que viene ver”.



Además, en charla con Radio Rivadavia, contó el estado en que agarró la presidencia: “Íbamos a comer con Martino y la tarjeta de AFA rebotaba, sin embargo este grupo siempre puso la cara y después nosotros corregimos los errores del pasado y por eso hicimos un esfuerzo económico en este Mundial”.



Tapia sí marcó que la elección de Sampaoli terminó siendo fallida: “Lo elegí yo con Angelici. Cuando trajimos a Jorge, era el técnico que todos querían, pero nunca vimos al Sampaoli de Chile o Sevilla, por eso tomamos la decisión de que no siga. Los resultados y lo que ha pasado nos invitó a sentarnos con él y terminar con su salida. No se lo desgastó para que se vaya”.



Por último, mirando al futuro, Tapia afirmó: “Después de la salida de Jorge Sampaoli hay que re planificar toda la Selección. El próximo técnico se elegirá con el conjunto del comité ejecutivo”. Y avisó: “Si alguno piensa que en la Copa América que viene vamos a salir campeones está equivocado, hay que trabajar en el recambio”.