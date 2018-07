La serie entre Racing y River no tendrá visitantes Martes, 24 de julio de 2018 Pese a que en la Aprevide le abrieron las puertas a la presencia de hinchas visitantes, desde la Seguridad porteña negaron que eso pueda suceder. Los detalles.

Pese a que el director de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, le abrió las puertas a la presencia de público visitante en Racing–River de Copa Libertadores, la serie solo tendrá hinchas locales por decisión de la Seguridad de la Capital Federal.



“En la Provincia de Buenos Aires estamos abiertos y preparados para afrontar los partidos de visitantes. Lo venimos demostrando con la Copa Argentina“, sostuvo Lugones, al confirmar que si llegase un pedido para que los hinchas de River vayan a Avellaneda, éste sería aceptado.



El próximo jueves 9 de agosto, Racing recibirá a River por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y, en caso de que ambas instituciones se pusieran de acuerdo, los hinchas visitantes podrían ir a la cancha.





Si bien por el momento no hubo un pedido formal, NA pudo confirmar que de parte de la dirigencia de Racing no habría problema en aceptar, siempre y cuando sea recíproco y pueda llevar a sus hinchas a Núñez.



Pero como es sabido, por los antecedentes, River prefiere completar su estadio con hinchas propios e incluso los encargados de Seguridad de la Capital Federal no verían con buenos ojos el traslado.



De hecho, el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, negó que vayan a autorizar la presencia de visitantes en la cancha de River.



La revancha de la serie de los octavos está prevista en el estadio Monumental a partir de las 19:30, un horario complejo para cruzar la Capital Federal con el tránsito habitual.