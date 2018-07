Representantes de Capital marcaron diferencias en el zonal de Ajedrez

Martes, 24 de julio de 2018

Representantes capitalinos que participaron recientemente de la instancia local lograron la mayoría de los lugares clasificatorios en la Etapa Zonal de Ajedrez de los Juegos Correntinos 2018.

La competencia zonal, que contó con más de 60 competidores de la ciudad (más de 100 en total), se llevó a cabo en las instalaciones del Club de Regatas Corrientes (CRC), con la organización de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Corrientes, en coordinación con la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Corrientes.

Los chicos compitieron en las categorías sub-14 (nacidos en los años 2006, 2005 y 2004) masculino y femenino; y sub-16 (nacidos en 2003 y 2002), masculino y femenino.

El certamen fue clasificatorio para la etapa provincial, que se realizará en septiembre próximo, competencia previa a los Juegos Nacionales Evita, que serán en octubre.



LA CLASIFICACIÓN

Clasifican a la siguiente ronda (la provincial) seis deportistas por categoría (5 varones y una mujer). La competencia es de todos contra todos y clasifican los seis mejores.

En el zonal, realizado en Capital, también participaron chicos de Riachuelo y Santa Ana.

En la categoría Sub 14 y Sub 16 Femenino, todas las clasificadas (en el siguiente orden) son de Capital: Romina Caro (U14), Sofía Sandoval (U16), Clara Gómez (U14), Macarena Romero (U16), Candela Quintana (U14), Iris Quintana (U14) y María Arriola (U14).

En Sub 14 Masculino terminaron en el siguiente orden: Francisco Leguizamón (Capital), Lautaro Montenegro (Capital), Matías Cúneo Benaventano (Capital), Mateo Mosqueda (Riachuelo), Luis Aguirre (Riachuelo), Juan Manuel Navarro (Capital), Gerónimo Alarcón (Capital) y Fabio Lencina (Capital).

En Sub 16 Masculino, el orden clasificatorio fue: Sixto Arrejin (Capital), Bautista Echavarría (Capital), Miguel Medina (Riachuelo), Pablo Ramos (Riachuelo), Juan Cruz Soto (Capital) y Armando Saucedo (Riachuelo).



CÓMO SE COMPITE

En los Juegos Correntinos, tras las instancias locales, subzonales y zonales, cuando cada zona finalice sus etapas clasificatorias, se realizarán las fases provinciales (durante septiembre).

Para ello, se trabaja en forma coordinada con las 72 comunas, en las 48 disciplinas que forman parte de estos Juegos Correntinos destinados a niños, jóvenes, adultos, de ambos sexos, de todos los niveles sociales; deportes adaptados y juegos culturales.

De las etapas “provinciales” saldrán los equipos y atletas clasificados a los Nacionales Evita para deportistas convencionales y juegos culturales en Mar del Plata, del 22 al 27 de octubre.

Las disciplinas juveniles en las cuales se compite a escala nacional son: acuatlón, ajedrez, atletismo, bádminton, básquet 3 vs 3, básquet 5 vs 5, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, ciclismo de montaña, esgrima, fútbol 11, fútbol 7, gimnasia artística, gimnasia rítmica, handball, hockey, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha grecorromana, lucha libre, natación artística, natación, optimist, patín artístico, pelota paleta, rugby, taekwondo, tenis de mesa, tiro, vóleibol y vóleibol de playa.