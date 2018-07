Motochorros le robaron a la pasajera de un ómnibus Lunes, 23 de julio de 2018 La mujer estaba sentada del ladro derecho, junto a una ventanilla que maleantes destrozaron de un golpe. Alcanzaron a sustraerle la cartera. De milagro no resultó lastimada. Fue en un lugar en el que no es común el paso de este tipo de unidades.



La pa­sa­je­ra de un óm­ni­bus de lar­ga dis­tan­cia fue víc­ti­ma del ro­bo de una car­te­ra. Su­ce­dió cuan­do dos “mo­to­cho­rros” ata­ca­ron la uni­dad en cir­cu­la­ción y des­tro­za­ron una ven­ta­ni­lla, so­bre una ave­ni­da de la zo­na sur de la ciu­dad de Co­rrien­tes.





El de­li­to se pro­du­jo el sá­ba­do a la tar­de, po­co des­pués de las 18:45, en ave­ni­da Cuar­to Cen­te­na­rio, en­tre Ma­ga­lla­nes y Ca­be­za de Va­ca, lí­mi­te en­tre los ba­rrios Pío X y San­ta Ma­rí­a, in­di­ca­ron fuen­tes ex­tra­o­fi­cia­les.

Un co­lec­ti­vo de la em­pre­sa “El Pul­qui” tran­si­ta­ba a ba­ja ve­lo­ci­dad, mo­men­to que los mal­vi­vien­tes apro­ve­cha­ron pa­ra rom­per uno de los cris­ta­les.

La mu­jer via­ja­ba sen­ta­da en la plan­ta ba­ja del mi­cro, jun­to a la puer­ta. De pron­to, sin­tió el es­ta­lli­do y la vo­la­du­ra de res­tos de vi­drio so­bre su per­so­na.

Uno de los la­dro­nes, con su­ma ra­pi­dez, me­tió el bra­zo, se apo­de­ró del bol­so de su víc­ti­ma y es­ca­pó jun­to a su cóm­pli­ce. To­do su­ce­dió en me­nos de diez se­gun­dos.

Aden­tro del bol­so, la dam­ni­fi­ca­da lle­va­ba al­go de di­ne­ro, do­cu­men­ta­ción y otros efec­tos per­so­na­les.

El mi­cro con­ti­nuó la mar­cha has­ta la ter­mi­nal, en ave­ni­da Mai­pú, don­de des­cen­die­ron to­das las per­so­nas.



Di­cho ve­hí­cu­lo iba a que­dar fue­ra de ser­vi­cio has­ta tan­to no se re­pon­ga la ven­ta­ni­lla des­trui­da.

El ac­cio­nar de es­tos la­dro­nes se pro­du­jo en un pun­to de la ciu­dad en el que no es co­mún ver el pa­so de co­lec­ti­vos de lar­ga dis­tan­cia.

La se­ma­na an­te­rior, pre­ci­sa­men­te el 15 de ju­lio, otro óm­ni­bus de lar­ga dis­tan­cia fue blan­co de un de­li­to si­mi­lar so­bre la ave­ni­da Mai­pú, al lle­gar al em­pal­me con ca­lle Es­pa­ña.

Una uni­dad de la em­pre­sa El Nor­te Bis, con des­ti­no a la ciu­dad de Ro­sa­rio, ubi­ca­da en la pro­vin­cia de San­ta Fe, ter­mi­nó con la ro­tu­ra de una ven­ta­ni­lla.

Dos hom­bres en mo­to cau­sa­ron el da­ño en un in­ten­to de sus­tra­er la car­te­ra de una mu­jer, quien en un ac­to re­fle­jo ati­nó a es­qui­var los “ma­no­ta­zos” de uno de ellos.

En es­te ca­so, co­mo no hu­bo ro­bo al­gu­no, los cho­fe­res fue­ron “in­vi­ta­dos” a re­a­li­zar la co­rres­pon­dien­te de­nun­cia por da­ños.

Tras el cam­bio de co­che, los pa­sa­je­ros, que es­tu­vie­ron ca­si una ho­ra va­ra­dos, con­ti­nua­ron con el via­je.

La mo­da­li­dad de­lic­ti­va no es nue­va. Hu­bo nu­me­ro­sos he­chos de es­tas ca­rac­te­rís­ti­cas co­me­ti­dos por par­te de “mo­to­cho­rros”.