Atlético Tucumán eliminó a Tristán Suárez en Sarandí

Lunes, 23 de julio de 2018

El Decano, finalista de la edición 2017 de la competencia, debutó con una sufrida victoria por la mínima diferencia ante el equipo de la B Metropolitana.





Con un tanto de Leandro Díaz a diez minutos del final, Atlético Tucumán -finalista 2017- debutó con una sufrida victoria en la Copa Argentina 2018 ante Tristán Suárez, equipo dos categorías menor, a quien superó por 1 a 0 en cancha de Arsenal de Sarandí.



Por los 32avos de final, Díaz apareció dentro del área para definir de primera un centro rasante de Tomás Cuello, que ingresó en el complemento y le dio el desequilibrio deseado a los dirigidos por Ricardo Zielinski, que jugarán los Octavos de Final de la Copa Libertadores en un par de semanas, por primera vez en su historia.





El Decano, que en varios pasajes del partido dependió de las atajadas de Alejandro Oso Sánchez e incluso de los palos, espera en la próxima instancia por el ganador de Huracán de Parque de los Patricios y Victoriano Arenas, campeón de la Primera D 2017/18 y ascendido a la “C”.



Fue un primer tiempo bastante abierto y con buena intensidad, donde prevaleció la férrea defensa de Tristán Suárez sobre los intentos organizados de Atlético Tucumán.



Si bien los dirigidos por Zielinski tuvieron más opciones de peligro e ingresos en el área rival, fueron los de Bazán Vera los que contaron con las chances más claras.



La primera fue para los tucumanos, por un desborde de Barbona -de lo mejor del partido-, que Díaz no pudo darle de volea con justeza en el segundo palo.



Tristán Suárez apuró de contragolpe y complicó por varios pasajes a una desconectada defensa de Atlético Tucumán, porque no podía dominar los espacios y acomodarse al tiempo de ataque rival.



Galeano, por derecha, complicó a Risso Patrón, y en uno de sus desbordes, metió un centro para el cabezazo de Juan Martín que dominó Alejandro Oso Sánchez sin problemas pero que dio aviso.



Otro cabezazo del experimentado delantero de ascenso casi hace caer al arco tucumano, pero el palo derecho, esta vez, volvió a salvar a los dirigidos por Zielinski, que no estaba para nada conforme.



Sobre el final de la primera mitad y el arranque del complemento, fue Atlético Tucumán el que logró llevar las riendas del partido.



Barbona habilitó a Leandro Díaz, que remató a quemarropa en el cara a cara frente a Roberto Jara, que contuvo bien el arquero de Tristán Suárez.



Apenas iniciado el segundo tiempo, Rodrigo Aliendro fue el que hizo temblar el arco de Jara con un derechazo fortísimo desde 30 metros, que devolvió el palo izquierdo.



Con el correr de los minutos, Tristán Suárez resignó sus ataques y se dedicó casi exclusivamente a defender, por lo que Zielinski decidió jugársela en ofensiva.



Dejó a Barbona, que había sido de lo mejor en el partido, y mandó a la cancha al desequilibrante Cuello, que iba a ser vital en la jugada del gol.



Porque desbordó a pura velocidad a Carrasco, se metió dentro del área y metió la pelota rasante al medio para que Díaz, de primera y de zurda, venza la resistencia del conjunto bonaerense.



Con menos de diez minutos por jugar, Tristán Suárez se la jugó a todo o nada, pero casi no pudo inquietar a “Oso” Sánchez, porque los jugadores del “Decano” sacaron su oficio y jerarquía para marcar la diferencia de categoría.