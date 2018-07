Revelan que Kylian Mbappé jugó la final lesionado

Domingo, 22 de julio de 2018

Según el diario francés L’Equipe, el joven de 19 años sufrió el bloqueo de tres vértebras en la previa del duelo ante Bélgica y disputó con mucho dolor los últimos dos partidos.







Kylian Mbappé fue distinguido por la FIFA tras la consagración de Francia en Rusia como el mejor jugador joven del Mundial, aunque pese a sus 19 años tranquilamente podría haber sido considerado en lugar de Luka Modric, elegido como Balón de Oro pese a la derrota de Croacia, pero lo que reveló días después L’Equipe resalta aún más la figura del joven delantero.



Según el diario francés, en la previa del duelo de semifinales ante Bélgica, Mbappé sufrió el bloqueo de tres vértebras, lo que le originó un dolor difícil de soportar. “Cuando se levantó de la cama para darse un baño, sintió un terrible dolor y al escuchar como un chasquido, se derrumbó”, detalló el reconocido portal.



Los médicos del plantel hicieron todo lo posible para aliviarle el dolor y el cuerpo técnico optó por ocultar la lesión de su joven estrella para no darle señales de debilidad a su rival. Por ese motivo, Mbappé no participó del entrenamiento que se hizo el día previo al partido ante Bélgica y que también servía como reconocimiento del campo de juego.



Aunque el dolor no desapareció, el trabajo dio sus frutos y le permitió al delantero de 19 años estar presente los dos últimos partidos para quedar en la historia grande del fútbol francés y consagrarse campeón del mundo. Algo que dejó su dolor en un segundo plano.