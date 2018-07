Almirón se siente preparado para dirigir a la Selección Sábado, 21 de julio de 2018 El actual director técnico de Atlético Nacional de Medellín, de exitoso paso por Lanús, no se achica ante un eventual llamado de la AFA para suceder a Sampaoli.



AJorge Almirón le fue muy bien como director técnico de Lanús. Allí salió campeón tres veces y llegó hasta la final de la Copa Libertadores. El nombre del actual entrenador de Atlético Nacional de Medellín figura entre los posibles candidatos a dirigir a la Selección y el bonaerense afirmó “estar preparado” en caso de recibir un llamado.



“Me siento preparado, pero también sé que uno nunca lo va a saber hasta que no esté ahí. De afuera es fácil opinar. Pasan muchas cosas en el entorno de un equipo y a la hora de tomar decisiones todo es diferente. Me siento preparado, sí. Pero de ahí a hacerlo…”, dijo Almirón en el programa Súper Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad 97.9).



Desde la salida de Jorge Sampaoli tras el fracaso en el Mundial de Rusia se instalaron varios nombres para tomar las riendas del seleccionado. Se mencionó a Marcelo Gallardo, Ricardo Gareca, José Pekerman, Matías Almeyda, Mauricio Pochettino, Guillermo Barros Schelotto, Diego Simeone y hasta Pep Guardiola, algo prácticamente imposible.



“Me entero por las redes de que mi nombre está instalado. Uno está informado de todo. Pero son especulaciones, no lo tomo muy en serio. Hay muchos nombres y no veo nada todavía concreto. Hay alternativas importantes y nadie ha hablado conmigo. Llegado el momento uno puede analizar. Pero es un privilegio. A cualquier entrenador le gustaría tener esa oportunidad”, agregó Almirón.



Aún no hay nada oficial ni los dirigentes de la AFA se pronunciaron de manera oficial sobre los posibles candidatos a suceder a Sampaoli. Pero al menos, saben que pueden contar con Almirón como opción.