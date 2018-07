Independiente aplastó al humilde Central Ballester

Sábado, 21 de julio de 2018

Le dio una paliza antológica en Formosa, con tres goles de Martín Benítez y dos de Silvio Romero. Gaibor, Meza y Benavídez completaron





Casi un entrenamiento fue para Independiente su debut en la Copa Argentina, porque apabulló al humilde Central Ballester con un lapidario 8 a 0, al cabo de un partido que nunca tuvo equivalencias. El festival de goles llegó de la mano de Martín Benítez, que marcó un triplete; Silvio Romero hizo dos; mientras que Fernando Gaibor, Maximiliano Meza y Carlos Benavídez convirtieron en una ocasión cada uno.



El último antecedente de una goleada tan abultada por parte del conjunto de Avellaneda databa del Apertura 2002, cuando el equipo que en ese entonces dirigía Américo Rubén “Tolo” Gallego venció por 7 a 1 a Colón en la histórica Doble Visera.



Central Ballester, el único equipo de Primera D que había conseguido llegar a la Fase Final de la Copa Argentina, no pudo oponer resistencia al nivel del “Rojo”, que hizo y deshizo a su antojo en el Estadio Antonio Romero, en la ciudad de Formosa. Así el equipo de Ariel Holan avanzó hacia los 16avos de final, instancia en la enfrentará al ganador de San Martín de San Juan y Brown de Arrecifes.

Si bien este Independiente plagado de figuras jugó un partido irreprochable, la pobreza franciscana de esta formación amateur que se le colocó en el camino no debería elevarle demasiado la autoestima ya que no siempre contará con las facilidades con las que dispuso en la fría noche formoseña