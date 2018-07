KalinicKalinic rechazó la medalla de plata de Croacia Sábado, 21 de julio de 2018 El delantero que fue sacado del plantel tras el primer partido debido a una desobediencia decidió no aceptar el premio del subcampeón mundial.



Quizás una de las historias más curiosas que tuvo el equipo subcampeón del Mundial de Rusia fue la de Nikola Kalinic. El delantero de Croacia, al contrario de su selección, tuvo un breve paso por Rusia, ya que, al negarse a entrar desde el banco en el primer partido, el DT Zlatko Dalic decidió sacarlo del plantel.



De todas maneras, como el jugador del Milan, que podría pasar al Atlético Madrid del Cholo Simeone, estuvo dentro de la lista de 23, le correspondía una medalla de plata. Por eso, el cuerpo técnico y sus compañeros decidieron otorgarle la medalla a pesar de su desobediencia.



Sin embargo, Kalinic decidió no aceptar el premio aunque agradeció el gesto del plantel. “Gracias por la medalla, pero no jugué en Rusia” declaró al medio ‘Sportske Novosti’. rechazó la medalla de plata de Croacia