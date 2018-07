Horóscopo para hoy 20 de julio 2018 Viernes, 20 de julio de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES

Atención a un proyecto que responde a sus intereses, ya que puede equilibrar el presupuesto doméstico. Aproveche la jornada para abordar temas económicos profesionales.



TAURO

Atención a posibles tensiones en sus relaciones, en especial con un colaborador. Pero a última hora de la mañana podrá tomar decisiones positivas sobre la pareja.



GÉMINIS

A pesar de la difícil situación económica, beneficios en favor de su labor habitual. Pero es preferible que no tome decisiones importantes en cuanto a ella.



CÁNCER

Un asunto de los hijos puede verse perjudicado por motivos económicos. Por fortuna, la actitud y decisiones de la pareja les serán beneficiosas.



LEO

La inestabilidad profesional y problemas en una colaboración podrían repercutir en la vida familiar. Sin embargo, contará con cierta ayuda en el hogar.



VIRGO

Tendencia a un estado anímico bastante inquieto, quizás por razones laborales. Ahora bien, por fortuna tendrá el apoyo de un ser querido, quizás de edad.



LIBRA

Atención a los gastos generados por un ser querido, pues desequilibran su presupuesto. A pesar de las dificultades familiares, tendrá apoyo en los suyos.



ESCORPIO

La Luna en Escorpio le hará acusar más problemas en sus relaciones, así como familiares o de la vivienda. Pero podrá tomar decisiones personales positivas.



SAGITARIO

Aunque contará con recursos económicos para encaminar algunas dificultades, mucho cuidado, ya que sus decisiones pueden ser mal recibidas y agudizarlas.



CAPRICORNIO

Procure compaginar la dedicación al ser amado con la atención a un asunto de su interés. Ahora bien, no cuente demasiado con algunos recursos económicos.



ACUARIO

Marte en Acuario, desfavorable con la Luna, aconseja prudencia en sus posturas, ya que pueden suscitar diferencias en el ámbito profesional.



PISCIS

Inclinación a un estado anímico muy inquieto, seguramente debido a algunos problemas. Pero conviene que cultive relaciones en un proyecto importante.