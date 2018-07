La charla inédita entre Messi y Sampaoli

Viernes, 20 de julio de 2018

Un periodista publicó un libro digital en el que revela los detalles de la reunión tras la caída ante Croacia en la que los jugadores tomaron el poder de la Selección.





Luego de la derrota ante Croacia por 3 a 0 en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Rusia, parecía que la Selección Argentina había tocado fondo. Tras ello, trascendió que hubo una reunión trascendental entre el cuerpo técnico y los jugadores, en la que los futbolistas habrían dejado sin poder a Jorge Sampaoli.



Estas versiones nunca fueron confirmadas al aire por los protagonistas. Sin embargo, el reconocido periodista Ariel Senosiain, comentarista principal en el Mundial para Tyc Sports, publicó un libro digital en su nuevo sitio www.cronicasdeayer.com, en el que devela detalles inéditos de aquella reunión con diálogos durísimos.



“Ya no confiamos en vos. Queremos tener opinión”, le habría dicho el capitán al DT ante la mirada de todo el plantel y también de Chiqui Tapia.





El relato que reconstruyó el periodista Ariel Senosian:



Los futbolistas citaron a una reunión al técnico y dos de sus ayudantes. Los hijos querían retar al padre. Allí fueron Jorge Sampaoli, Sebastián Beccacece y Lionel Scaloni. En no más de quince minutos, escucharían una larga lista de reclamos: las pruebas, la inseguridad, las formaciones, los cambios, las acusaciones, sus peleas, sus nervios. “Si estás nervioso, el jugador lo percibe. Si el jugador no te cree es imposible que después puedas lograr algo tan importante como una organización colectiva”. Sampaoli lo había dejado escrito.



El discurso del plantel, encabezado naturalmente por Mascherano y Messi, apuntó justamente a la pérdida de credibilidad: “No nos llega lo que decís. Ya no confiamos en vos. Queremos tener opinión”.



Lo primero que surgió en Sampaoli fue la sorpresa: “¿Opinión en qué?”.



-En todo.



-¿Y ustedes van a armar el equipo, dirigir los entrenamientos, todo?



Messi apuntó especialmente: “Me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime adelante de todos si alguna vez te nombré a alguien”.



En la sala, además de los veintitrés jugadores y los tres integrantes del cuerpo técnico, estaba presente Claudio Tapia. El presidente de la AFA sabía de antemano lo que le dirían al entrenador, a quien sólo le dijo: “Tenés que ceder”.



El inicio de la reunión tuvo una contundencia claramente mayor a la del final. La conclusión fue el consenso. Que el técnico se enfocara y no alterara. Y que los escuchara, prácticamente lo que había querido hacer en otros momentos.



Sebastián Beccacece pensó en renunciar. Sólo lo frenó el pedido de Tapia a su representante Cristian Bragarnik: “Decile que por favor no se vaya, es al que los jugadores escuchan”. Beccacece, incluso, le advirtió a Sampaoli que un entrenador no podía bancarse todo.