Luciano Olivera presentó su libro “Largavistas”

Viernes, 20 de julio de 2018

En el Espacio Central de la Feria del Libro “Tiempo de Descuento” el público dialogó con Luciano Olivera quien en forma amena relató las vivencias de su infancia que dieron origen a su libro.







“Vengo a presentar “Largavistas” mi segunda novela; es la historia en la que un abuelo le enseña a su nieto a descubrir el mundo y le llamé Largavistas porque el nene viaja al Uruguay y el abuelo le da un largavistas para que los abra en el caso de que extrañe y cuando los abre ve un mundo distinto, un mundo maravilloso que el abuelo le propone conocer a partir del largavistas”.



El productor, guionista y director de televisión (dirigió Canal 7 y UBA TV) ejerce también el periodismo; es docente y tiene su propia empresa de contenidos.



Como autor escribió Aspirinas y Caramelos y ahora presentó su segundo libro “Largavistas” ambos “absolutamente autobiográficos, que lo hice cuando Independiente se fue a la B, yo soy muy hincha de Independiente y a partir de allí recuperé la historia con papá que murió cuando yo era chico y la historia que yo tenía con él era de ir a la cancha juntos y Largavistas es como una segunda parte donde recupero la historia de mi abuelo, que si bien era de Boca, tenía ese rol de enseñarme cosas que yo no veía, era un ser humano increíble, muy querible, que me enseñaba sobre caballos, a amar a los barcos y a los animales en general y eso está en mi libro, esa enseñanza a ver el mundo de otro modo”.



El autor comentó que “el libro está lleno de aventuras, tiene 35 capítulos y cada uno de ellos es una aventura distinta justamente de este nene, desde aprender a nadar o enfrentarse a los miedos típicos de cuando uno es chico y no sabe qué hay en la oscuridad, es un libro de aventuras”.



Aseguró que “trabajo yéndome a la memoria, el libro está situado cuando tenía 10 años y podría ser cualquier niño, en esa época, y es super lindo ir a esa época donde es todo nuevo, desde la altura de un nene de esa edad”.



Asimismo manifestó su entusiasmo de estar invitado a esta Feria del Libro porque “aquí en Corrientes hay muchos lectores ávidos y ver esta feria llena de gente es maravilloso así que me encanta intercambiar con lectores de otros lugares porque uno conoce miradas nuevas y otros puntos de vista “.