El Gobierno ya calculó cuánto deberá ahorrar cada provincia

Jueves, 19 de julio de 2018

Deberán afrontar un recorte de gastos de $ 100.000 millones. Casa Rosada pretende que el esfuerzo se distribuya según los índices de coparticipación.





Del esfuerzo compartido al 33 por ciento de las provincias y un 66% de Nación. Presionado por la preocupación que habían manifestado los gobernadores ante la exigencia fiscal planteada para el Presupuesto 2019, el Gobierno mejoró la propuesta inicial que había preparado y asumirá la mayor parte del ahorro que deberá hacer el país para cumplir con la meta del 1,3% comprometida con el Fondo Monetario Internacional. Así, aunque la Provincia de Buenos Aires sería una de las más aliviadas, ya que de sellarse este “pacto” tendría que resignar apenas un poco más de la mitad de lo previsto, todos los distritos se verían beneficiados.



¿A qué responde ese 66–33 del que, como adelantó Clarín ayer, blanqueó esta mañana Frigerio? A la actual distribución de la recaudación: Nación se queda con los dos tercios de los fondos, entre los coparticipables y aquellos recursos que surgen de la Seguridad Social. De ahí que en el borrador que este miércoles le mostraron Frigerio y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne a los ministros de las provincias gobernadas por Cambiemos, que pasaron por Casa Rosada para empezar a pulir números: Enrique Vaz Torres (Corrientes), Lisandro Nieri (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Mura (Ciudad de Buenos Aires); y el subsecretario Juan Sanguinetti -en representación del ministro Hernán Lacunza- por la Provincia.





El número mágico que leyeron fue lo que deberán recortar las provincias: de los 150 mil millones iniciales a $99.930 millones. Mientras, Nación absorberá $200.070 millones.



La propuesta del Gobierno, más allá de la nueva cifra, es que cada distrito aporte según el porcentaje de coparticipación que percibe.



Así, cada ministro provincial tuvo motivos para festejar. Por caso, Sanguinetti le llevó buenas noticias a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: los $22.852 millones estimados distan mucho de lo que se llegó a analizar, cuando al traspaso de las eléctricas Edesur y Edenor, Nación agregó a la mesa de la negociación el pedido para que absorbiera los subsidios al transporte público, para la Provincia una masa global superior a los 30 mil millones de pesos.



El planteo que hizo Vidal, en aquella cumbre del 6 de julio que, junto a Larreta, mantuvieron con Dujovne en la Quinta de Olivos, fue decisivo: allí la gobernadora expuso que, si Nación pretendía traspasarle las eléctricas y el transporte, no le quedaba otra opción que reclamar rediscutir el actual esquema de coparticipación, ya que el coeficiente actual que recibe la Provincia es del 22,9%, contando la compensación que obtuvo por el Fondo del Conurbano, cuando aporta 40 puntos al PBI.



Este nuevo plan llevó tranquilidad a La Plata: "No deja de ser un esfuerzo importante para nosotros, pero no es imposible. Vamos a poner el hombro para ayudar al Presidente. Ojalá que el resto de los gobernadores acompañen", dijeron.



En tanto, para la Ciudad también hubo buenas noticias. Al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el ministro Martín Mura le comunicó que el ajuste a realizar será bastante menor. Unos $5.147 millones.



Las provincias que gobierna el radicalismo ya tienen sus números: Corrientes tendrá que reducir $3.420 millones; Mendoza, $3.747 millones; y Jujuy, $2.559 millones. Todo acorde al porcentaje de coparticipación.





En ese sentido, los que más esfuerzo -junto a Vidal- deberán hacer son el cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Miguel Lifschitz: 8.134 y 8.364 millones de pesos, respectivamente.





Luego le sigue la Ciudad y, más atrás, asoman Chaco, Entre Ríos y Tucumán, que con coeficientes del 4,5%; 4,4%; 4,3% de coparticipación, deberán resignar $4.500, $4.400 y $4.200 millones. Según estos cálculos, la previsión del reparto del resto de las provincias, sería la siguiente:



Catamarca: $2400 millones

Chubut: $1.500 millones

Formosa: $3.200 millones

La Pampa: $1.600 millones

La Rioja: $1.800 millones

Misiones: $3.000 millones

Neuquén: $1.600 millones

Río Negro: $2.200 millones

Salta: $3.500 millones

San Juan: $3.000 millones

San Luis: $2.000 millones

Santa Cruz: $1.400 millones

Santiago del Estero: $3.700 millones

Tierra del Fuego: $1.100 millones