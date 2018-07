Pretendían llegar a Itatí con más de $100 mil pesos falsos Jueves, 19 de julio de 2018 Tres sujetos oriundos de Santa Fe fueron detenidos por tener en su poder más de 100 mil pesos falsos, los cuales estaban por ser llevados a la localidad de Itatí. No obstante, en Entre Ríos, los ciudadanos fueron arrestados.



Si bien el hecho ocurrió días atrás, ayer trascendió públicamente.



Además de los billetes apócrifos tenían consigo algunos restos de droga, marihuana, la cual sería para consumo personal, ya que era muy poca.

Los sospechosos estaban yendo en un colectivo que hacía un tour hacia la ciudad de Itatí, con la idea de participar del aniversario de la coronación pontificia de la Virgen, que congregó a miles de fieles en torno a la ceremonia religiosa.

No obstante, en Entre Ríos, en el departamento de Villaguay más precisamente, fueron arrestados los tres sospechosos.

Fuentes consultadas indicaron que pretendieron hacer compras en una estación de servicio y rápidamente se supo que era un billete falso, ante lo cual se solicitó la presencia de la Policía.

Al llegar los uniformados, identificaron a los sujetos como oriundos de la ciudad de Rosario. Según se indicó, tienen 24, 37 y 47 años.

En su poder se encontró una suma de dinero que alcanzó los 132 mil pesos que estaban discriminados en billetes de 1.000 y 500.



Asimismo hallaron algunos cigarrillos armados con marihuana, los cuales estaban a medio fumar (lo que comúnmente se llama “tucas”) y algunos elementos destinados al consumo de marihuana.

Como la cantidad de droga era muy poca, está casi descartado que haya existido alguna intención de venderla.

No obstante se les imputó por la tenencia de dinero apócrifo y quedaron detenidos en la Jefatura de Policía Departamental Villaguay a disposición del Juzgado federal.