Garantizan métodos anticonceptivos en los centros de salud Jueves, 19 de julio de 2018 Corrientes está adherida al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia.

Desde el cual se realizan asesorías integrales para los jóvenes, se garantiza la disponibilidad de métodos anticonceptivos en los centros de salud y se capacita a los profesionales.



Desde el Ministerio de Salud Pública, a través del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente de la Dirección General de Salud Materno Infanto Juvenil, se garantizan los diferentes métodos anticonceptivos en los centros de salud. Además se capacita a los equipos de salud y se llevan adelante asesorías en salud integral de adolescentes.



Corrientes desde noviembre del año pasado es una de las provincias adheridas al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. En este marco, se trabaja en incrementar el acceso de adolescentes a consejerías de salud sexual, para elegir de forma autónoma e informada el método anticonceptivo que mejor se adapte a sus necesidades.



En este contexto, la directora General de Salud Materno Infanto Juvenil, Nora Ropelato, detalló que “el Ministerio de Salud Pública a través del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, a cargo de Pablo Torres Jurado, garantiza la accesibilidad a los métodos anticonceptivos. Los cuales pueden ser hormonales inyectables, orales, combinados, para lactancia, preservativos y hacemos hincapié en los de larga duración como son los implantes subdérmicos; que se vienen colocando en la provincia desde el 2015 - actualmente se ha triplicado la colocación de los mismos - para lo cual se ha capacitado a los profesionales de los todos los CAPS que también colocan estos dispositivos”.



Continuó explicando que “la elección del método es de forma autónoma e informada; teniendo en cuenta el que mejor se adapte a sus necesidades. En este sentido explicó que “se siguen los lineamentos de autonomía progresiva: concepto que comprende un proceso en el que se consolida progresivamente la capacidad de discernimiento; la habilidad para comprender información, aplicarla, definir alternativa y tomar decisiones; y el cual se desarrolla de distinta manera en cada persona (ambiente, recursos, individualidad)”.



Asimismo, remarcó la importancia de las capacitaciones que se realizan a los equipos “porque son los centros de salud que van a estar asociados a las escuelas en cuanto a la herramienta de asesoría y consejería en la que un asesor de salud del programa adolescencia articula con la escuela y con el centro de salud para responder a las necesidades de los adolescentes”.



“Con estas acciones estamos trabajando en el cambio de paradigma que implica el nuevo Código Civil y Comercial, entre otros puntos, que los adolescentes puedan acceder a los métodos anticonceptivos en forma autónoma (pueden brindar su consentimiento, sin requerir acompañamiento). Enmarcados en los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de abordaje integral de niñas, niños y adolescentes”, precisó.



“Estamos enfocados en sensibilizar a la población en general y a las/os adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia. Mejorando los servicios en salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones”, indicó.



Por último, Ropelato dijo que este abordaje integral se lleva adelante junto a la Dirección de Coordinación de CAPS de la Capital, a cargo de Christian Sarquís, al Departamento de Adolescencia a cargo de Silvina Dona Rolón, entre otras direcciones de la cartera sanitaria provincial y de manera interministerial con Educación y Desarrollo Social”.