Macri, sobre la inflación: “bajará 10 puntos” en 2019

Jueves, 19 de julio de 2018

El presidente advirtió que se “vienen los meses más complicados”, pero aseguró que el año próximo “la economía retomará la senda del crecimiento”.







El presidente Mauricio Macri encabezó una conferencia de prensa a agenda abierta en Olivos. FMI, retenciones y denuncia por aportes truchos a la campaña, entre otros temas, abordó con los periodistas.

Reconoció que “no era tan fácil” controlar los precios y que “vienen los meses más complicados”, pero aseguró que el año próximo “la inflación bajará 10 puntos” y que “la economía retomará la senda del crecimiento”.

Macri, al igual que María Eugenia Vidal, prometió llevar al Congreso un proyecto para transparentar el financiamiento de los partidos políticos. Más temprano, la gobernadora de Buenos Aires también anunció la realización de una auditoría interna y el desplazamiento de la contadora general de la Provincia, María Fernanda Inza, tesorera de PRO en la campaña de 2017.

“Más allá de esta tormenta, estamos logrando muchísimas cosas. No hay que tenerle miedo a los debates. Nosotros apostamos a vivir en democracia y respetar los derechos humanos. No es verdad que esta tormenta nos lleve a una crisis como las del pasado”, dijo.



LAS PRINCIPALES DEFINICIONES



“El camino del debate (sobre el aborto legal) debe ser con respeto. Yo abrí el debate porque creo que la Argentina tiene que saber ejercer las responsabilidades con responsabilidad”.



“El juez Casanello investigará de qué se trata y la gobernadora Vidal realizará una auditoría interna. Hay que tener paciencia”.



“El único país que castigaba las exportaciones era la Argentina, pero ahora queremos que todos los argentinos exporten, por eso sacamos las retenciones al campo, la industria y la minería. No creo que las retenciones sean un impuesto inteligente porque destruye trabajo”.



“Soy el primero en lamentar que un argentino pierda el trabajo, pero desde el primer día nos propusimos modernizar el Estado, que incluye a Télam”.



“Los argentinos apostamos más que nunca a la alianza con Brasil. Creemos en la integración del país con el Mercosur, la Unión Europea y Japón”.



“30.000 personas trabajan en Vaca Muerta que ahora genera energía: en tres años vamos a exportar gas y en cinco años, petróleo”.



“Todos estos años cuidamos el salario de los trabajadores, las paritarias seguirán siendo libres y en el Estado serán de acuerdo con los recursos que tenemos”.