Rogelio Frigerio: "No vamos a apañar a nadie" Jueves, 19 de julio de 2018 El ministro del Interior habló también de la meta de reducción del déficit impuesta por el FMI: "No hay posibilidad de que Argentina no cumpla".



El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que el Gobierno no va "a apañar a nadie" que esté involucrado en las denuncias sobre irregularidades en los aportes a la campaña electoral de Cambiemos en 2017.





Lo hizo un día después de que la gobernadora María Eugenia Vidal le pidiera la renuncia "preventivamente" a la contadora general bonaerense, Fernanda Inza, por supuestos donantes truchos.



"La Justicia tiene que actuar. Ayer (por el miércoles) fue muy clara la gobernadora. Nosotros no vamos a apañar a nadie", dijo Frigerio.



En diálogo con radio Mitre, el ministro adelantó este jueves que buscarán tratar pronto en el Congreso una "ley financiamiento de la política, para que todas las campañas se hagan a través de aportes bancarios". "Vamos a esperar discutirlo antes de fin de año", prometió.



Por otra parte, Frigerio ratificó la decisión del Gobierno nacional de cumplir con la meta del FMI de reducción a 1,3% del déficit en el producto y adelantó cómo serán las reuniones con los gobernadores para discutir el plan.





"Es para mostrarles cómo se llega al compromiso que tenemos de este camino hacia el equilibrio de las cuentas públicas y también las distintas alternativas que tenemos para llegar a esa meta", señaló.



Y amplió: "Estamos proponiendo respetar el esfuerzo de la coparticipación primaria, es decir, la coparticipación que reciben la Nación y las provincias. Esto es hoy un 33% para las provincias y un 66% para la Nación más la ANSES y el sistema de seguridad social, que se lleva la mayor parte. No hay posibilidad de que Argentina no cumpla con el 1,3 comprometido. Si no logramos el equilibrio de las cuentas públicas no vamos a superar el flagelo de la inflación".



En la misma línea, el funcionario aclaró que no se planea realizar nuevos aumentos en los servicios para acercarse al objetivo "El esfuerzo que hay que hacer en principio lo tiene que hacer El estado, la política. Otra vez cargar (el esfuerzo) sobre la gente y la producción, el esfuerzo, no es una buena idea".